Eriksen, début incertain. Big Rom traîne Inter: TMW vote

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

UDINESE-INTER 0-2

(64 ’et 71’ Lukaku)

Padelli 6 – Le premier est bon, mais sans faire de miracles. Lors de ses débuts en Serie A avec le maillot de l’Inter après trois saisons dans les Nerazzurri, il se retrouve prêt.

Skriniar 6 – Capitaine brassard sur le bras pour l’absence de Handanovic. Un demi-vote de moins car en finale il perd une boule sanglante sur laquelle la lasagne lui fait grâce. Pour le reste, le titan de défense habituel.

De Vrij 7 – Impossible de lui demander quelque chose de plus. On ne passe pas par ses parties, c’est lui qui entame la manœuvre Inter. Monumental, vous ne vous souvenez pas d’une bavure.

Sticks 6.5 – Ce n’est certes pas nouveau, mais les 13 ans de moins que Godin, en terme d’expérience, ne se sentent pas du tout. Parfait dans les temps de sortie, il a aussi la personnalité nécessaire pour risquer quelque chose avec le ballon entre ses pieds. Le seul inconvénient est le jaune: le derby va manquer, c’est une absence qui va peser.

Moïse 5.5 – À revoir. Au début de notre championnat, il souffre beaucoup des incursions de Sema, qui perce souvent volontiers ses parties. Il ne renvoie pas autant de danger. (Depuis 83 ‘D’Ambrosio s.v.).

Vecino 5.5 – Quelques pauses de trop, quelques occasions gâchées. Au final, il ramène le pain à la maison: convaincant quand l’Inter joue mal, quand le rythme augmente, il disparaît un peu.

Civière 6.5 – Il fait tout et tout est bon. Immédiatement averti d’arrêter un redémarrage de la lasagne, tant qu’Eriksen est sur le terrain, il donne son âme pour garder un milieu de terrain en difficulté objective. Revenez ensuite à ses critiques et faites les meilleures choses.

Jeune 6 – Son «défilé» avec son pied sur Stryger-Larsen a été décisif. Doux et précis derrière, il pouvait faire plus lors du découplage.

Eriksen 5.5 – Désormais, son travail consistera à lui faire oublier un début plutôt fade. Essayez d’entrer dans le jeu tout de suite, mais vous êtes toujours fondamentalement hors de lui. Il sort après une heure avec de belles touches. Et puis Inter se déverrouille. (De 58 ’Brozovic 7 – Entrez et les scores de l’équipe de Conte. Un cas? Probablement pas. Le croate est tout simplement indispensable aux Nerazzurri).

Esposito 5 – Préféré à Sanchez pour remplacer Lautaro, il ne peut pas en être de même et nous ne faisons donc pas de comparaison. Cela dit, il manque quelques occasions, dont l’une est vraiment sensationnelle. Les chiffres sont là, le garçon va se faire, vu le jeune âge, on peut lui pardonner un faux pas. (À partir de 58 ‘Sanchez 6.5 – Le banc derrière une classe de 2002, mais avec un talent indéniable, sera brûlé. Entrez avec le désir de diviser le monde et de remporter le penalty de 2-0).

Lukaku 7.5 – Il promet également de marquer à San Siro, en attendant Contesi profite de sa verve à l’extérieur: 12 buts en 11 matchs à l’extérieur, toujours pour marquer loin du Meazza depuis le début du championnat. Sans son partenaire habituel, il charge l’Inter sur ses épaules et la ramène avec trois points essentiels dans la course de championnat. Ce sera également bon et cher, mais ne le mettez pas en colère.