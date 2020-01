Eriksen est déjà à Milan pour signer pour l’Inter

Christian Eriksen est à un pas de devenir un nouveau joueur Inter. Le milieu de terrain danois a atterri ce matin à Milan pour passer l’examen médical avec l’équipe de Neroazurro. Tel que rapporté par Sky Sports, l’opération se clôturerait à 16’8 millions de livres et Eriksen facturera environ 320 000 livres par semaine.

27/01/2020

Loi du 28/01/2020 à 10h55

CET

Ces derniers jours, Inter et Tottenham négociaient les derniers détails d’une signature chantée depuis des jours. Le Football Club Barcelona est venu s’interroger sur une signature hypothétique mais l’opération avec les Italiens était déjà très avancée et il n’y avait pas de retour possible.

Après examen médical, Eriksen Il suivra une formation pour rencontrer ses nouveaux coéquipiers. Après la formation, il sera temps de signer le contrat et d’officialiser votre signature par Inter.

Son arrivée à l’Inter renforce encore le projet Conte. Avec Lautaro et Lukaku au point d’attaque, Eriksen Ce sera un grand coup de pouce au milieu de terrain de rivaliser avec la Juventus en Serie A. En Ligue des champions, le FC Barcelone les a éliminés, ils devront donc se contenter de la Ligue Europa.