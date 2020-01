Après des semaines de va-et-vient, le fonctionnaire est venu: Christian Eriksen est un nouveau joueur duInter. Le milieu de terrain danois arrive carrément dans le Nerazzurri depuis Tottenham. Pour lui, contrat jusqu’au 30 juin 2024.

Le communiqué de presse officiel

“MILANO – Christian Dannemann Eriksen est officiellement un nouveau joueur inter. Le footballeur danois né en 1992, qui arrive carrément à Tottenham dans le Nerazzurri, a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2024.

Créez des espaces où il ne devrait pas y avoir d’espace. Osvaldo Soriano a décrit cette catégorie de footballeurs comme des prophètes et des poètes du jeu. Christian Eriksen les espaces ont commencé à les créer, les voir et les concevoir à l’âge de trois ans, lorsque son père Thomas l’a mis sur le terrain, la balle entre les pieds, à Middlefart, sur l’île de Funen, au Danemark, à quelques kilomètres d’Odense, le une autre ville chrétienne, Hans Christian Andersen.

Quelques contes de fées, beaucoup de football. L’entraîneur, en fait, le père. Il n’était pas nécessaire de stimuler la créativité du jeune chrétien. Il a grandi en admirant les frères Laudrup, suivant les conseils de Mère Dorthe. Il avait une capacité innée à établir des liens avec d’autres footballeurs, à inventer le jeu et les buts. Lorsqu’il a déménagé à l’Odense à l’âge de 13 ans, il était déjà dans la parabole ascendante du petit prodige. Trois ans, les yeux de nombreux clubs européens sur lui, quelques spécimens, mais le lien reste fort avec son pays.

Jeune et talentueux: la combinaison l’amène, presque naturellement, à Amsterdam, à l’Ajax. Affinez votre technique, entraînez votre vision, votre équilibre et votre coordination. Des recettes qu’il apprend à cultiver tout au long de sa carrière: ne prenez rien pour acquis, continuez à vous amuser, entraînez votre instinct à influencer le jeu. Eriksen grandit, devenant rapidement un centre de gravité pour la première équipe. Les chiffres commencent également à témoigner de son incisivité: il remporte une Dutch Cup, une Dutch Super Cup mais surtout trois championnats hollandais. Il conditionne le succès de l’Ajax à travers des passes décisives, dont celle du match décisif en fin de saison. Car si Eriksen augmente le butin des buts, il perd presque le calcul des pas décisifs qu’il emballe. En 163 apparitions avec les Lancers, il a marqué 32 buts et 65 passes.

Instinctif, mais cérébral, avec le besoin de se sentir le plus impliqué possible dans le match. D’Amsterdam à Londres, le voyage le projette à Tottenham, en 2013. Un nouveau défi, dans une ligue différente, dans une étape importante. Devenez la pierre angulaire de l’équipe immédiatement, marquez régulièrement (d’un minimum de 8 à un maximum de 14 buts par saison), faites glisser l’équipe vers la finale de la Ligue des champions 2019. Mais ce sont les données qui décrivent la croissance incroyable d’Eriksen : participe activement à 113 réseaux. Depuis ses débuts en championnat anglais, il a récolté 62 passes décisives (aucune comme lui), 571 occasions créées (plus que Ozil et Hazard), 23 buts hors de la zone et 8 sur un football fou (également dans ces deux cas un record). Des chiffres passionnants.

Eriksen est également une référence pour l’équipe nationale danoise depuis des années: 95 apparitions et 31 buts, dont le triplé de Dublin avec lequel il a envoyé le Danemark en Coupe du monde 2018. Ici, la Coupe du monde: en 2010, Christian s’est envolé pour l’Afrique du Sud en tant que plus jeune joueur de toute l’équipe. En fait, ses entraîneurs ont toujours apprécié, au-delà des compétences techniques extraordinaires, la capacité d’être généreux et un homme d’équipe. D’autre part, Eriksen est né le jour de la Saint-Valentin en une année bénie pour le football danois, 1992, lorsque le Danemark a conquis les Championnats d’Europe.

De Middlefart, où l’équipe locale joue désormais sur un terrain construit grâce à l’octroi de son transfert d’Ajax à Tottenham, Christian Eriksen se dirige maintenant vers Milan, devient le quatrième Danois de l’histoire de l’Inter (après Harald Nielsen, Thomas Helveg et Patrick Olsen).

L’étreinte de tous les footballeurs de l’Inter lui revient, qui en l’accueillant avec chaleur et enthousiasme lui souhaite le meilleur pour son aventure avec le maillot Nerazzurri. #WelcomeChristian! “