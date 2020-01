Eriksen-Inter, des indices viennent de Londres pour le super cliché de janvier. Voici ce qui manque

LONDRES (ENG). Accélération soudaine de la négociation qui pourrait amener le champion danois sous le maillot de Nerazzurri Christian Eriksen. la Tottenham il y a quelques minutes il a posté les premières minutes du bijou Gedson Fernandes en maillot des Spurs, un talent qui va couvrir la boîte qui laissera probablement la classe 1992 à découvert.

OFFRE TRÈS CHAUDE

Les hommes du marché de Nerazzurri ont atteint le repêchage il y a quelques jours accord total avec l’entourage d’Eriksen, quatre ans sur la base de 8 millions d’euros bonus inclus, une offre importante pour un joueur qui peut changer radicalement le visage de la saison masculine de Conte. L’arrivée au tribunal de Mourinho de la classe 1999 donne ainsi le feu vert à l’accélération, en janvier, de l’accord que les Danois porteraient quelques mois à l’avance au tribunal de Nerazzurri. L’accord entre Levy et Marotta pourrait donc se situer à mi-chemin entre les 10 millions que le second propose et les 20 qui continuent de demander le premier. Alors maintenant, l’Inter a la bonne occasion de donner à Conte un coup du Scudetto, un as qui peut raviver fortement les ambitions actuelles et futures de Nerazzurri.