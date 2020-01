Eriksen, nouveau joueur inter

Le club de football italien L’Inter Milan a annoncé mardi la signature du milieu de terrain danois Christian Eriksen, de Tottenham, avec un contrat jusqu’en juin 2024, selon un communiqué du club. Les “Nerazzuri” officialisent ainsi la signature du milieu de terrain sur le marché d’hiver, né le 14 février 1992, à Middelfart (Danemark), et à Tottenham depuis 2013, où il est devenu un joueur très précieux pour l’équipe.

Eriksen portera le numéro 24 sur la chemise, comme l’a annoncé l’Inter sur Twitter, où il a reçu le joueur déclarant que “l’élégance de Milan rencontre votre classe”. Bien qu’aucune des parties n’ait rapporté les montants économiques du transfert, les médias locaux italiens indiquent que l’Inter versera à Tottenham environ 20 millions d’euros.

Le club, en deuxième position de Serie A (Première Division), à trois points de la Juventus Turin, lui a souhaité “tout le meilleur pour les aventures qu’il vivra avec le maillot” nerazzurri “”. Il sera le quatrième joueur danois de l’histoire du club milanais, après Harald Nielsen, Thomas Helveg et Patrick Olsen.

Le joueur est arrivé lundi à l’aéroport de Milan, où il a été reçu par des dizaines de fans, puis a subi un examen médical avant la signature. Tout au long de sa carrière, Eriksen a été la clé pour Tottenham pour atteindre la finale de la Ligue des champions l’an dernier, grâce à ses 23 buts, 62 passes décisives et 571 opportunités.

Avant de rejoindre l’Angleterre, le Danois a été bronzé à l’Ajax, où il a marqué 32 buts et créé 65 passes décisives, remportant une Coupe des Pays-Bas et trois titres de champion de “l’Eredivisie”. Dans l’équipe danoise, il a également montré de grandes performances, avec 95 participations et 31 buts, et était le plus jeune joueur parmi tous ceux qui ont été appelés pour la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010.

