Eriksen, sans hôtel à cause de la crise des coronavirus

Christian Eriksen Vous vivez une situation inhabituelle en raison de la pandémie de coronavirus. En Italie, longtemps le pays européen le plus touché par l’épidémie, de nombreuses entreprises ont fermé, la plupart, dont l’hôtel de Milan où résidait l’Inter.

14/03/2020

Agir à 10:14

CET

Son équipe est en quarantaine après le positif du joueur de la Juventus Daniel Rugani et pendant quelques heures, Eriksen s’est retrouvé sans logement en raison de la décision de baisser le store faite par les propriétaires de l’hôtel milanais dans lequel il séjournait.

Inter résolu le problème et lui a fourni un appartement où séjourner les 14 prochains jours dans un isolement préventif. Les entraîneurs physiques de l’équipe ont développé une routine d’entraînement et un régime que tous les joueurs du club «neroazzurro» doivent suivre pendant cette période atypique à laquelle sont confrontés les athlètes professionnels et la population générale en raison de la pandémie mondiale de Covid -19.

Mais bien qu’il s’agisse d’une crise mondiale, le Danois a sûrement repensé ces jours-ci ce qu’il fait à Milan, où il ne semble pas trop compter dans les plans de l’entraîneur de l’Inter. Antonio Conte.