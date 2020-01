Eriksen se rend à l’Inter

Il L’Inter et le Tottenham ils négocient les derniers détails de la signature de Christian Eriksen par l’équipe italienne. Le milieu de terrain danois devrait rejoindre la semaine prochaine à Milan pour rejoindre l’équipe dirigée par Antonio Conte. 20 millions d’euros, auxquels s’ajoutent quelques bonus encore en cours, est l’accord pratiquement atteint par les deux clubs.

Les dernières heures ont été décisives pour donner le coup de pouce final à l’opération. Beppe Marotta, directeur général «Nerazurri», n’a pas voulu prolonger les négociations pour répondre au désir de Conte d’avoir le joueur et, en l’absence de définition des variables, a clôturé le virement en 20 millions d’euros. L’opération n’a pas été officialisée, mais les médias anglais et italiens s’accordent à dire qu’elle est presque entièrement close et n’est qu’une question d’heures.

Tottenham était également intéressé par la clôture de l’opération, car Christian Eriksen se termine à la fin de la saison et dans quelques mois, il n’allait pas entrer de montant pour un joueur qui a été très important dans les campagnes récentes. Cela explique que l’opération est achevée à 20 millions d’euros.