Erling Haaland: le buteur imparable

Il y a quelques mois à peine, personne ne connaissait le nom d’Erling Haaland. Il n’était qu’un autre adolescent au hasard avec de grands espoirs mais de faibles attentes. Il n’arriverait jamais au sommet, il allait passer toute sa carrière à rebondir d’un club de ligue basse à l’autre, essayant de gagner sa vie. Juste un autre joueur inconnu d’une ligue inconnue en Bundesliga autrichienne. Peu le connaissaient et ceux qui ne le considéraient que comme un joueur qui avait beaucoup marqué en un match U20. Maintenant, il est avec Kylian Mbappe, considéré non seulement comme l’un des plus grands espoirs des jeunes, mais comme l’un des plus grands joueurs, point final.

Erling Haaland: la prochaine grande chose

Off the Mark

Erling Haaland a marqué avec sa première touche en tant que joueur du Borussia Dortmund. Il a ensuite réussi un triplé dans le même match. Dans ce match, il est venu en tant que remplaçant et a mené son équipe à un retour massif. Haaland a réussi un triplé en Ligue des champions avec ses trois premiers tirs. Il a fait de même en Bundesliga. Puis, il a marqué un doublé lors de ses débuts à domicile en tant que sous-marin. Il a marqué cinq buts en 57 minutes de Bundesliga et il n’a que 19 ans. Erling Haaland est un code de triche humain. Quand il monte sur le terrain, les aigus sont presque automatiques.

“Nous garerons notre bus d’équipe sur le terrain pour arrêter Erling Haaland”, a déclaré l’entraîneur de Cologne Markus Gisdol. Eh bien, cela n’a pas fonctionné. Haaland a quand même marqué un doublé en seulement 17 minutes. Il semble que peu importe ce que vous faites pour essayer de l’arrêter, il trouvera toujours un moyen de marquer.

Une carrière grandissante

Erling avait tous les clubs après lui. Il aurait pu rejoindre la Juventus ou Manchester United, mais il a choisi Dortmund. Haaland veut développer sa carrière. Il n’est pas gourmand et n’est pas concentré sur l’argent ou la gloire. Il sait que s’il avait rejoint une plus grande équipe, il se serait pourri sur le banc, sans jamais avoir la chance de faire ses preuves. Les clubs qui ne l’ont pas signé se donneront des coups de pied.

Lorsqu’il est allé à Salzbourg, il a également refusé les offres des grands clubs. Les autres clubs le voulaient prêté, mais il savait que ce serait un meilleur tremplin pour sa carrière d’aller à Salzbourg. Il a pris une décision similaire en choisissant Dortmund, un club connu pour son développement des jeunes. Dortmund a lancé de grandes carrières, notamment Mats Hummels, Sokratis, Christian Pulisic, Ilkay Gundogan, Mario Gotze, Ousmane Dembele, Robert Lewandowski et Pierre-Emerick Aubameyang. Haaland veut être le prochain sur cette liste de grands noms.

Il ne restera probablement pas longtemps à Dortmund. Il restera une saison ou deux, choquera le monde, puis passera à un autre niveau. Son contrat pourrait durer jusqu’en 2024, mais son agent, Mino Raiola, s’est assuré d’inclure une clause de libération. Haaland continuera de le faire jusqu’à ce qu’il atteigne le sommet du football, un objectif qui semble tout à fait réalisable.

Un joueur bien équilibré

Haaland est un avant-centre, et juste en le regardant, vous devinez que c’est un homme cible qui a un talent pour les en-têtes. C’est parce que Haaland a l’air gros et fort, mais maladroit. En réalité, Haaland a un vaste éventail de compétences, notamment la vitesse, le jeu de jambes, le tir et bien plus encore. C’est un joueur complet qui peut devenir une star encore plus grande. Haaland a montré cela dans le match d’aujourd’hui en marquant, en utilisant sa vitesse, puis en montrant sa finition clinique en plaçant le ballon à la maison sous un angle serré.

Quand il a rejoint Dortmund, des sceptiques ont dit qu’il ne correspondrait pas à leur style de jeu ou que leur attaque était déjà complète, mais il a quand même brillé. Il n’y a personne comme Erling Haaland.

