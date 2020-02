Erling Haaland, le jeune buteur norvégien qui fait sensation

Erling Haaland continue d’étonner toute l’Europe après son exposition lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions tout d’abord un PSG et à ses débuts avec le Borussia Dortmund

Le jeune Norvégien effronté, il est revenu pour accomplir sa clairvoyance avant le but, n’atteignant rien de moins que les deux buts de son équipe face à un PSG qui devra vaincre (2-1).

Dortmund l’a signé à la fin de 2019, avec un contrat jusqu’en 2024, pensant qu’il était le futur de l’avenir, bien que il a rencontré un joueur décisif dès le premier jour et cela a fait de sa signature, de seulement 30 millions d’euros, une véritable «affaire».

Et est-ce Haaland, lors de sa première apparition en Ligue des champions avec l’équipe allemande après son transfert de Salzbourg, il cumule déjà pas moins de 10 coups, huit qu’il a signés en phase de groupes avec l’équipe autrichienne, qui a finalement réussi ce premier tour, et les deux qu’il a réussi à ses débuts avec Dortmund, contre le PSG.

L’avant-centre total

Avec seulement 19 ans, Il semble avoir tout ce dont il a besoin pour devenir le grand avant-centre des prochaines années, puisque, aux yeux de tous les experts, a un avenir enviable. Toutes les grandes équipes ont déjà leurs yeux.

Personne ne pouvait imaginer que ce gamin norvégien, et avec une plante enviable (1,94 mètres) arriverait si vite à la pointe du football européen sans même avoir 20 ans.

Dans le modeste Le moule norvégien a déjà montré sa capacité de marquer, réalisant pas moins de 20 coups sûrs en 50 matchs Avec sa première équipe. Salzbourg n’y a pas pensé et l’a signé pour le renforcer en Ligue des champions.

Et sans expérience préalable en compétition maximale, Il a déjà laissé son empreinte avec pas moins de 29 buts et sept passes décisives en Ligue autrichienne, parmi eux, huit buts en phase de groupes. Sa reprise a grimpé en flèche car elle ne semble pas avoir de toit.

Capacité athlétique exceptionnelle

Et est-ce sa capacité athlétique l’a déjà montré dès son plus jeune âge, où il s’est déjà démarqué comme un grand sauteur et sprinter. Avec à peine cinq ans, il a réussi à sauter à une vitesse d’arrêt de 1,63 mètre, exactement le 22 janvier 2006. Un record du monde de saut en longueur qui reste avec cet âge.

Et c’est que sa pointe de vitesse n’a rien à envier aux sportifs dévoués comme Usain Bolt, sur de courtes distances, de 100 et 200 mètres. «Quand il était petit, nous l’avons emmené à plusieurs réunions sportives où il a été testé & rdquor ;, a expliqué son père, Alfie Haaland.

Il a également essayé le handball et le ski, même si c’est le football qui l’a captivé., et où ses grandes vertus physiques et son buteur de faim dans la région, font de lui le centre avant total auquel toutes les grandes équipes aspirent à signer.