Erling Haaland loue l’entraînement offensif d’Ole Gunnar Solskjaer

La star du Borussia Dortmund, Erling Haaland, a réservé des éloges particuliers au patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, en lui attribuant quelques conseils qui ont clairement eu un impact.

Le jeune attaquant était l’espoir le plus chaud de janvier avec plusieurs équipes qui auraient signé, dont la légendaire équipe norvégienne.

United s’est affronté avec les meilleurs, mais a perdu contre Dortmund et a fini par signer à la place Odion Ighalo en prêt.

Le Nigérian a pour le moins impressionné, mais signer Haaland aurait résolu un problème pour le long terme et pas seulement pour le court.

Solskjaer pourrait encore signer son ancien joueur à l’avenir, mais pour l’instant, il devra utiliser ses mêmes compétences d’entraîneur pour obtenir plus de buts de ses attaquants.

Selon Eurosport, Haaland a déclaré: «J’ai oublié de vous le dire, mais avant ce match, Solskjaer et moi nous sommes entraînés à terminer. Pas seulement des croix. Je me souviens qu’il m’a appris quelques règles simples.

«Le premier, était en contact. Que je n’utilise pas trop de puissance et que j’essaye de détruire le but ou le gardien de but avec le ballon. Je pense que je pensais à faire ça et c’était quelque chose de nouveau qu’il m’a dit.

«Je me suis un peu entraîné là-dessus, mais sans marquer. Mais au moins je l’avais dans ma tête après cette séance d’entraînement.

«C’est quelque chose qu’il m’a appris dans les jours qui ont précédé ce match et il m’a beaucoup appris à être calme, à être sur vos gardes et à arriver à la situation où le ballon arrive.

«C’est alors que vous avez la chance de marquer. Il mérite beaucoup de crédit pour m’avoir enseigné cela. »

Ce sont ces types d’exercices ou de conseils qui ont également vu une amélioration de la productivité de Marcus Rashford et Anthony Martial.

Il n’y a aucune raison pour que le duo dévastateur ne puisse pas reproduire régulièrement une saison de 30 buts ou plus sous Solskjaer.

Les premiers signes suggèrent certainement que ce sera le cas et l’ancien homme de Molde doit être reconnu pour ce qu’il a fait.

Bien que Haaland ait déjà murmuré le désir de quitter Dortmund, il est probable que Solskjaer devra attendre une saison ou deux avant de le signer.

United espère faire de Jadon Sancho le prochain joueur à porter le célèbre maillot numéro 7. Mais que savez-vous des joueurs qui l’ont déjà porté? répondez à notre quiz ci-dessous.