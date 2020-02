DORTMUND, ALLEMAGNE – 14 février: Erling Haaland de Dortmund réagit pendant le match de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et l’Eintracht Frankfurt au Signal Iduna Park le 14 février 2020 à Dortmund, en Allemagne. (Photo de Jörg Schüler / Bongarts / .)

Robert Lewandowski, Timo Werner et Erling Haaland marquent à volonté en Bundesliga. Si tous restent au club, la saison prochaine pourrait voir une botte d’or et une course au titre pour les âges.

L’âge d’or à venir des grévistes de Bundesliga: Erling Haaland, Robert Lewandowski et Timo Werner

Lewandowski, Werner et Haaland

Avec seulement 22 matches disputés lors de la campagne de Bundesliga 2019-2020, Robert Lewandowski du Bayern a marqué 23 buts tandis que Timo Werner du RB Leipzig est de loin deuxième avec 20. Bayern et Leipzig sont séparés par un seul point en haut du tableau. Cela est dû en grande partie à leurs deux joueurs talismaniques. Le transfert en janvier d’Erling Haaland au Borussia Dortmund a rendu la bataille des attaquants en Allemagne encore plus intéressante et pourrait très bien influencer la course au titre.

Dortmund n’est qu’à quatre points du Bayern, leader du championnat. Haaland a marqué onze buts étonnants lors de ses sept premiers matchs avec les noirs et les jaunes. Peu de ligues à travers l’Europe ont trois attaquants de classe mondiale au sommet de leur forme. Les trois joueurs ont leurs propres forces et style de jeu. Erling Haaland est de loin le plus grand, tant en termes de taille que de poids. Werner est le plus petit, mais le plus rapide, tandis que Lewandowski, le plus compétent techniquement, est le parfait mélange physique des deux. Si Lewandowski, Werner et Haaland restent sur place pour la saison prochaine, la Bundesliga pourrait voir une course de chaussures dorées pour les âges définis par ces trois chiffres.

Robert Lewandowski: le vétéran

Quand on parle de Lewandowski, Werner et Haaland, le Polonais est clairement l’attaquant le plus expérimenté et le mieux considéré du peloton. Il est considéré non seulement comme le meilleur numéro neuf en Allemagne, mais peut-être dans tout le football mondial. C’est pour une bonne raison. À partir de la saison 2015-16, Lewandowski a marqué plus de 30 buts dans toutes les compétitions à chaque campagne. Le meilleur score du Pôle est survenu en 2016-17, où il a inscrit 43 buts toutes compétitions confondues. Cette campagne a été précédée de 42 buts puis suivie de 41 buts.

Cette saison, Lewandowski est en passe de battre son meilleur score, puisqu’il en a déjà inscrit 36. La force et la capacité technique du Polonais font de lui l’un des attaquants centraux les plus divertissants à surveiller. Lewandowski est sous contrat avec les champions du monde allemands jusqu’en 2023, ce qui rend très peu probable qu’il ne disputera pas la Bundesliga la saison prochaine.

Time Werner: l’espoir de l’Allemagne pour l’avenir

Depuis son transfert au RB Leipzig du VfB Stuttgart en 2016, Timo Werner a été prolifique devant le but. En 146 apparitions pour le club le plus controversé d’Allemagne, Werner a trouvé le fond du filet 87 fois. Il a déjà 26 buts dans toutes les compétitions cette saison, son meilleur décompte jamais atteint et nous ne sommes qu’en février. Werner devrait atteindre 35 buts dans cette campagne. Plus récemment, il a brillé au nord de Londres en milieu de semaine alors que son seul but du point de penalty battait les Spurs en huitième de finale de la Ligue des champions. Le rythme de Werner le rend mortel à la pause et un cauchemar pour tout défenseur.

Tout comme Lewandowski, Werner est sous contrat avec RB Leipzig jusqu’en 2023, mais sa clause de libération ne serait que de 30 millions d’euros. Les meilleurs clubs européens ont tous été intéressés, des équipes comme l’Atlético Madrid, Liverpool et Manchester United ayant toutes courtisé les services du talisman allemand. Comme tous les fans de Bundesliga le savent, le Bayern a également été à l’affût, mais Werner a rejeté une telle décision car il jouerait le deuxième violon de Lewandowski. À moins d’une scène dramatique d’événements, l’Allemand sera à Leipzig la saison prochaine.

Erling Haaland: Le Golden Boy

Le battage médiatique autour de Haaland était assez fort pendant son séjour au RB Salzburg, mais depuis son déménagement à Dortmund, la conversation autour du Norvégien est devenue de plus en plus grandiose. De nombreux experts pensent que Haaland est le deuxième meilleur attaquant du football mondial. Il est difficile d’être en désaccord avec cette affirmation, car le joueur de 19 ans a déjà marqué onze buts en sept matches pour Dortmund. Deux d’entre eux sont venus en milieu de semaine contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Le jeune et humble footballeur est un adversaire redoutable. Debout à 6 pieds 4 et pesant près de 200 livres, Haaland est bien plus qu’un simple homme cible. Contre Paris, il a parcouru 60 mètres en moins de sept secondes, ce qui le qualifierait pour le sprint de 60 mètres aux Championnats du monde sur piste. Haaland est aussi plus qu’un braconnier. Son deuxième but contre la Ligue 1 a été une frappe brillante juste à l’extérieur de la surface. Dortmund tient à maintenir les services de Haaland, qui a signé un contrat le gardant en Rhénanie du Nord-Westphalie jusqu’en 2024. Le contrat comporte une clause de libération, mais cela ne prendrait effet qu’en 2022.

La saison 2020-21 sera dramatique

Si Lewandowski, Werner et Haaland restent tous dans leurs clubs respectifs pour la saison prochaine, la course au titre de Bundesliga et la course aux chaussures d’or pourraient en être une pour les âges. Chaque attaquant a son propre style, donnant à chaque fan de football quelque chose à aimer. Dans le même temps, chaque joueur est à une étape différente de sa carrière. Une véritable course de trois chevaux est en jeu cette saison, mais avec Haaland évoluant en Bundesliga dès le début de la prochaine campagne, les histoires s’écriront et le drame sera palpable.

