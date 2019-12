Erling Haaland sur un vol pour Manchester, alors que Solskjaer se prépare à d'autres discussions

Date de publication: vendredi 20 décembre 2019 10:00

Selon un rapport, Erling Haaland, le principal objectif du transfert en janvier, est actuellement en vol vers Manchester pour s'entretenir avec Manchester United.

Le journal norvégien Aftenbladet rapporte que Haaland a pris un vol Norwegian Airlines de Stavanger dans son pays natal à Manchester pour atterrir vendredi à 10h15.

Le joueur de 19 ans est sur la liste restreinte de United avant la fenêtre de transfert de janvier après avoir marqué 28 buts en 22 matches avec l'équipe autrichienne cette saison.

Haaland est devenu l'un des jeunes attaquants les plus demandés du football européen et Ole Gunnar Solskjaer et après la victoire en Coupe de la Ligue contre Colchester Solskajer, a déclaré: "C'est un joueur que j'aime",

«Nous recherchons constamment de bons joueurs. Erling a eu un bon développement, il doit donc se développer davantage où il le décide.

"Je n'ai pas besoin de parler autant de lui, mais en tant qu'équipe, nous recherchons toujours des joueurs qui peuvent compléter les autres que nous avons, et ensuite nous voyons ce que nous obtenons."

Il y a une concurrence féroce pour signer l'avant avec le journal allemand Ruhr Nachrichten affirmant que Haaland était à Dortmund mercredi dernier pour des discussions sur un déménagement potentiel en janvier au Westfallonstadion.

Haaland a également parlé au patron de Leipzig, Julian Nagelsmann, qui a quitté Solskjaer se précipite vers l'Autriche pour rencontrer le joueur vendredi dernier.

United est cependant confronté à des frais d'agent de 12 millions de livres sterling pour achever la signature d'Erling Haaland, selon un rapport.

Haaland aurait une clause de sortie de 20 millions d'euros (17 millions de livres sterling) dans son contrat, mais le prix de l'attaquant prolifique est beaucoup plus élevé que celui de son agent Mino Raiola à la recherche d'une vente aux enchères de janvier.

Raiola, qui représente également Paul Pogba et Romelu Lukaku, n'est pas l'une des personnes préférées de United et ajoute au mélange qu'il exige des frais d'agent énormes pour amener le Norvégien à Old Trafford, puis l'accord semble de plus en plus complexe.

Le Sun "comprend qu'un chiffre de 12 millions de livres sterling a été cité par Raiola" dans un accord qui verrait Haaland prêté à Salzbourg pour le reste de la saison.