Erling Haaland: une masterclass à Dortmund

DORTMUND, ALLEMAGNE – 18 février: Erling Haaland du Borussia Dortmund célèbre la victoire après les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain (PSG) au Signal Iduna Park le 18 février 2020 à Dortmund, Allemagne . (Photo par Jean Catuffe / .)

La Borrusia Dortmund est peut-être la meilleure recrue du football. La liste des adolescents qui portent leur chemise jaune est la plus grande et la plus impressionnante du monde. Au fil des ans, Robert Lewandowski, Christian Pulisic, Pierre-Emerick Aubameyang, Jadon Sancho, Marco Reus et Mats Hummels ont tous rejoint la partie allemande avant de devenir des noms familiers. Erling Haaland, du RB Salzburg, est la dernière star adolescente à rejoindre l’équipe. Il a eu un début de rêve dans sa carrière en Bundesliga, sélectionnant le joueur du mois de janvier pour la compétition, bien qu’il ait joué moins d’une heure de football.

Erling Haaland: le dernier produit de la philosophie de Dortmund

Pourquoi Erling Haaland (et d’autres) a choisi Dortmund

Bien que le début de Haaland ait été extraordinaire, ce n’est rien de nouveau pour Dortmund, qui joue des stars adolescentes depuis plus d’une décennie. C’est pourquoi, face à un choix entre Manchester United et Dortmund, Haaland a choisi la partie allemande. Le raisonnement est simple; jouer plus de minutes, dans des jeux plus gros, à un plus jeune âge, que partout ailleurs dans le monde. L’Ajax est la seule autre équipe en Europe à aligner autant de jeunes, mais ils ne jouent pas dans le top cinq, il est donc plus difficile d’attirer des talents. Dortmund tient sa promesse en alignant des équipes qui font preuve d’engagement envers la jeunesse, tout en se qualifiant pour la Ligue des champions et en étant un concurrent de taille dans la course au titre de Bundesliga.

Le cycle de recrutement

Lorsque l’on pense à des exemples de ce processus de recrutement, il est plus facile de pointer du doigt la récente signature d’Erling Haaland, mais il existe de meilleurs exemples passés qui ont traversé toute leur carrière à Dortmund. Un tel exemple est Ousmane Dembele, qui était autrefois une star de Dortmund. Dembele a rejoint Dortmund lors de la saison 16/17 après une course impressionnante avec Rennes. Cependant, peu de temps après, il est parti pour Barcelone lors de la saison 17/18! Cette voie de percée à Dortmund avant de partir pour une plus grande équipe est trop courante pour les noirs et les jaunes.

À première vue, les histoires de joueurs éminents comme Dembele quittant Dortmund donnent à penser que Dortmund est une équipe en difficulté ou ne peut pas garder ses étoiles, mais il existe une méthode pour ce processus. Lorsque Dortmund achète ses joueurs, ils investissent dans des starlettes jeunes et non éprouvées, comme Dembele. Ce sont de petits achats peu coûteux ou, dans le cas de Dembele, seulement 16,50 millions de dollars. Le joueur passe du temps au club; développer, augmenter la valeur et ramasser de l’argenterie pour Dortmund. Une fois que le joueur est devenu suffisamment proéminent et a des offres, Dortmund les laissera partir. Ensuite, Dortmund transforme son investissement en un bénéfice massif, faisant 121 millions de dollars sur le transfert de Dembele! Non seulement cela, mais en peu de temps Dembele a passé au club, il les a aidés à remporter une Coupe d’Allemagne!

Erling Haaland gagnera probablement aussi de l’argenterie avec Dortmund, avant de continuer et de leur laisser une pile d’argent.

Dortmund a développé les meilleurs éclaireurs et le meilleur développement du football afin qu’ils puissent continuer à recruter, croître et vendre. Ils mettent l’argent qu’ils gagnent d’un transfert précédent à utiliser et à investir dans la prochaine jeune star. Leur compte bancaire ne cesse de croître et de plus en plus, tout comme la qualité de leur équipe.

Contraste Stark

Le match de Dortmund de cette semaine n’a pas pu prouver ce point davantage. Dortmund est peut-être le meilleur investisseur d’Europe, dépensant des sous pour les jeunes, puis les vendant pour un profit massif, tandis que le PSG est le plus gros dépensier d’Europe. Alors que Dortmund achète des joueurs bas et vend haut, le PSG achète juste haut. Seuls Kylian Mbappe et Neymar ont coûté plus de 430 millions de dollars. C’est plus que le XI de départ de Dortmund! Le PSG est prêt à jeter de l’argent sur ses problèmes, tandis que Dortmund a une stratégie ingénieuse en place pour continuer à grandir dans le futur. La victoire de Dortmund 2-1, avec un doublé de Haaland, montre à quel point leur stratégie est réussie.

