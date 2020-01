Erling Haland réussit un tour du chapeau contre le premier match du Borussia Dortmund contre Augsbourg

Crédit photo: .

Quand Erling Haland joue, Erling Haland marque.

Après avoir signé pour le Borussia Dortmund du RB Salzburg pour seulement 20 millions d’euros, la starlette norvégienne n’aurait rêvé que de faire ce qu’il vient de faire. Faisant ses débuts contre Augsbourg en Bundesliga, Haland a marqué son premier but après seulement 183 secondes.

Il ne lui a fallu que dix minutes de plus pour marquer à nouveau, puis après neuf minutes de plus, il a saisi son triplé. Il s’avère être l’affaire que nous pensions tous qu’il serait.

Erling Haland marque un tour du chapeau à ses débuts contre Augsbourg

Reviens

Après 55 minutes, le Borussia Dortmund était 3-1 contre Augsbourg en raison de buts de Florian Niederlechner et Marco Richter.

Dortmund avait besoin d’une attaque, ils avaient besoin de buts. Alors, ils ont amené Haland, 19 ans, pour ses débuts. Il avait marqué 28 buts en 22 matchs avant son arrivée, et les fans du monde entier n’attendaient que lui pour figurer sur la feuille de match. Après seulement trois minutes, il a fait exactement cela.

Jadon Sancho a choisi le Norvégien avec une superbe balle et Haland l’a bien ramené à la maison. Cependant, il n’y était pas arrivé.

Avec 70 minutes au compteur, Haland a inscrit un autre but, cette fois assisté de Thorgan Hazard. Il a ensuite scellé le triplé avec un but cool pris à l’écart de Marco Reus avec une superbe passe à travers.

Il s’assura à lui seul que Dortmund reviendrait et remporterait le match. 5-3 était le score.

Peut-il continuer sa forme?

Haland est l’attaquant d’un attaquant. Il est clinique, féroce et amusant à regarder. De plus, surtout en tant que jeune joueur, Dortmund n’aurait pas pu être un meilleur endroit où aller. Beaucoup pensaient que c’était trop tôt, mais il semble déjà cimenter sa place en tant que star potentielle pour le Noir et le Jaune.

La Bundesliga est parfaite pour que les jeunes joueurs brillent. Il suffit de regarder les goûts de son compatriote de Dortmund, Sancho, qui a illuminé l’Allemagne depuis son arrivée il y a seulement quelques années.

Va-t-il reproduire sa forme de Bundesliga autrichienne en Bundesliga allemande?

Photo principale

Intégrer à partir de .