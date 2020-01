Ernesto Valverde a renvoyé Barcelone: ​​Ansu Fati a envoyé un message émotionnel merci viral Instagram | PHOTO Espagne

Mis à jour le 14/01/2020 à 09:37

Ernesto Valverde ne va pas en tant que nouveau directeur technique de Barcelone. Le conseil d’administration s’est réuni lundi dernier et après la honteuse défaite aux mains de l’Atlético de Madrid en demi-finale de la Copa del Rey, il a décidé de l’arrêter. Quique Setién, ancien Betis, entre en fonction jusqu’à la mi-2022.

S’il est vrai que Ernesto Valverde seulement remporté des titres locaux avec le BarceloneL’une des choses dont on se souvient le plus est qu’il a opté pour le jeune attaquant Ansu Fati (17), qui a fait ses débuts sous sa tutelle. S’il est vrai que l’attaquant a perdu de son importance, beaucoup le voient comme le grand avenir du club. Voilà pourquoi le canterano a écrit dans Instagram Un message d’adieu émotionnel à son ancien entraîneur.

“Monsieur, tout d’abord merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, vous m’avez donné l’opportunité de réaliser l’un de mes rêves, vous m’avez toujours donné envie d’être un de plus, de remercier tout votre personnel pour tout ce que j’ai appris en travaillant avec vous”, était ce qu’il a écrit Ansu Fati vers Valverde d’abord.

Ansu Fati et Ernesto Valverde vont-ils se revoir?

Il souhaite également que l’ancien Athletic Club s’entraîne à nouveau dans les meilleurs délais. «Je vous souhaite plein succès et beaucoup de succès. Je vous en serai éternellement reconnaissant! Merci beaucoup !! », a-t-il ajouté. Gardez à l’esprit que l’attaquant est le plus jeune à faire ses débuts au Camp Nou (16 ans avec 318 jours) et aussi le plus jeune à faire ses débuts en Ligue des champions (16 ans et 321 jours), entre autres records.

D’autre part, Ansu Fati il s’entraîne Barcelone déjà sous les ordres de Quique Setién. Les Catalans sont obligés de battre Grenade dimanche pour continuer au sommet de LaLiga Santander.

