Ernesto Valverde envoie une lettre d’adieu aux fans de Barcelone après le limogeage

Ernesto Valverde a écrit une lettre aux supporters de Barcelone après avoir été licencié lundi en tant que directeur du club.

Le joueur de 55 ans a été licencié après deux ans et demi au club qui a remporté deux titres de la Liga et la Copa del Rey.

Pourtant, son temps au club restera dans les mémoires pour certaines sorties traumatisantes de la Ligue des champions, et il admet qu’il a connu des hauts et des bas intenses au Camp Nou.

«Mon temps en tant qu’entraîneur du FC Barcelone est terminé. Cela a été deux ans et demi intenses dès le début. Pendant ce temps, j’ai vécu des moments de joie pour célébrer les victoires et les trophées, mais aussi d’autres qui ont été difficiles et difficiles. Mais surtout, je voudrais souligner mon expérience avec les fans et l’affection qui m’a été témoignée pendant mon temps en tant qu’entraîneur.

«Je voudrais remercier le président Josep Maria Bartomeu et le conseil d’administration de m’avoir donné l’opportunité de coacher la première équipe et leur confiance pendant tout ce temps. Je voudrais également remercier toutes les personnes avec qui j’ai travaillé au Club pour leur soutien et la façon dont elles m’ont traité pendant les deux saisons et demie, en particulier celles qui travaillent dans et autour de la première équipe et avec qui j’ai partagé tant de choses. moments à la Ciutat Esportiva et lors de voyages à l’extérieur. Bien sûr, je voudrais remercier les joueurs pour tous leurs efforts qui nous ont permis de remporter quatre trophées ensemble. A partir de ce jour, je leur souhaite bonne chance dans le monde et au nouvel entraîneur Quique Setién également. »

Source | FC Barcelona

Valverde est revenu à Barcelone mardi pour dire au revoir aux joueurs qui ont une double séance d’entraînement.

Le nouveau patron Quique Setien supervisera les deux sessions et tiendra une signature de contrat et une conférence de presse entre les deux lors d’une première journée bien remplie pour le joueur de 61 ans.