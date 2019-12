Ernesto Valverde sur Lionel Messi, Ousmane Dembele & Antoine Griezmann

Ernesto Valverde a accordé une grande interview au FC Barcelone où il a évoqué une série de problèmes après une montagne russe 2019 pour le club.

Le Barcelone a fait part de ses réflexions sur ses principaux joueurs, notamment ses attaquants, ses nouvelles recrues et la blessure d'Ousmane Dembele.

L'intégralité de l'interview est disponible ici, mais voici un résumé de ce qu'il avait à dire sur ses joueurs clés.

Valverde sur Messi

Il est impossible de ne pas manquer Messi. À son retour [suite à une blessure], un joueur qui n’a pas joué ou qui n’avait pas non plus de pré-saison, trouve évidemment qu’il est un peu plus difficile de reprendre la forme, mais il a rapidement pris contact avec nous. Je pense qu'il est en forme maintenant, même quand il n'est pas en forme, il est en forme.

Leo est un talent tellement clair qu’il est difficile de trouver autre chose à dire qui n’ait pas été dit. En termes de jeu, en termes de passes, ce n'est pas n'importe quelle ancienne passe qu'il jouera, c'est la perfection – la passe parfaite.

Valverde sur Dembele

Toutes les blessures sont inattendues et laissent un mauvais goût car c'est un arrêt dans la carrière d'un joueur. Celui-ci a été particulièrement cruel car il était très concentré, très engagé, il fonctionnait bien. Il a tellement de qualités que vous voulez le voir sur le terrain, on aurait dit que nous allions y arriver et maintenant c'est une grande rupture pour lui. C'est aussi une source de souffrance pour lui mentalement. Il se remet, travaille dur.

Valverde sur Griezmann

Je le vois s'intégrer de plus en plus. Ce n'est pas facile pour un joueur qui vient d'un style de jeu totalement différent en termes d'entraînement et de compétition. C'est un joueur qui nous donne beaucoup. Il n'est pas seulement un grand buteur, il fournit également des passes décisives et a un excellent rythme de travail. Pour une équipe comme nous, il est important d'avoir un joueur comme celui-là qui peut se connecter avec le milieu de terrain et savoir quand il doit aider l'arrière latéral. Il fait un excellent travail pour nous et nous sommes très heureux avec lui.

Valverde sur Frenkie de Jong

C'est un jeune joueur qui a beaucoup d'énergie. Il peut avancer et reculer sur le terrain, ce qui signifie que l'équipe peut beaucoup se rassembler. Il a également de grandes capacités d'organisation, il bouge bien le ballon, il peut toujours récupérer un pressing élevé avec de grands runs. Il se produit à un très haut niveau. Je pense qu'il peut encore nous offrir plus, en termes de jeu plus rapide et de participation plus dans le dernier tiers. Il peut s'améliorer et nous devons insister là-dessus.