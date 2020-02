“Erreur technique de l’arbitre, mais pas seulement. Je vais vous expliquer”

CASALNUOVO (NA). Le dernier week-end du championnat de Promotion Campanie groupe A, le défi entre les dirigeants a été mis en scène au stade municipal de Lusciano Real Agro Aversa et le Madrigal Casalnuovo, le match s’est terminé par la victoire de deux buts à l’un des Caserta.

CHANGEMENT DE MATIÈRE ET PAS SEULEMENT

Ce matin, notre équipe éditoriale a atteint le technicien des Napolitains, Gianluca Sena, qui dénonce certains événements graves qui se sont déroulés lors du match contre les célèbres adversaires: «Nous partons du début, nous sommes arrivés sur le terrain et un match s’était terminé peu de temps auparavant, c’est pourquoi nous avons déménagé dans un vestiaire secondaire avec les hôtes. Ils ont ensuite été transférés dans le dressing classique utilisé pour les locaux, je dois dire qu’au lieu de cela nous avons été mal traités. Je connaissais la structure, depuis que j’avais gagné un playout à Lusciano, j’ai donc fait déplacer mes joueurs dans le vestiaire habituel des invités même si c’était un peu sale pour le match précédent. – a admis l’entraîneur – Avant la course, j’ai défini les places et les marquages ​​préventifs avec les garçons, ce que je fais à chaque match, puis j’ai demandé une courtoisie au club recevant. Étant disqualifié, j’ai demandé à pouvoir me rapprocher des garçons sans faire le tour du terrain, d’abord on m’a dit de ne pas m’inquiéter mais ensuite en pratique, après l’échauffement, le gnorri l’a fait. De ce point de vue, cependant, pas de problème, aussi parce qu’alors l’inspecteur de terrain à la fin du premier semestre m’a accompagné de l’autre côté et presque par magie un responsable du terrain est apparu “.

ÉPISODES GRAVES

Le technicien de Casalnuovesi analyse ensuite certains épisodes d’arbitrage jugés très pénalisants pour son équipe: “Au niveau de l’arbitrage, nous ne pouvons certainement pas être satisfaits en tant que club, entre la première et la deuxième mi-temps, la triade d’arbitres a radicalement changé. Commençons par leur doublage signé par Infimo, j’ai joué au football et je peux vous dire que le garçon s’est aidé avec la main et que l’arbitre a raison. Mes garçons ont été bons et chanceux en signant le tirage au sort, mais il n’est pas possible de siffler à sens unique. – Sena souligne – Dans la finale il y a eu la cerise, le directeur de course à 45 ‘et 20 “a prévenu Mignogna, puis peu de temps après avoir extrait le rouge expulsant le garçon, ce dernier n’a cependant pas quitté le terrain et terminé le jeu normalement. Erreur technique? Je pense que c’est évident et c’est un fait sérieux. Dans ces catégories, il y a généralement de jeunes arbitres, je peux comprendre l’erreur et l’assujettissement envers les clubs les plus célèbres du nôtre, mais je pense que nous méritions de terminer le match sur un pied d’égalité. “

LES AVANTAGES DU NÉGATIF ​​MAIS …

Dernier commentaire avec une clarification: “Pour le mérite ou la chance, nous avions égalisé, pour moi l’égal est là, mais nous avons déjà donné mandat à un avocat pour évaluer s’il y a les détails d’un appel. Le dernier épisode est sérieux, c’est une grande entreprise qui mérite d’être là-haut pour la structure de l’entreprise et le niveau du jeu qu’ils expriment, mais contre nous le résultat a été influencé par le directeur de course. En finale, entre autres, après un corner non donné à mon équipe, le penalty est venu pour nos adversaires après un contact dans la zone où Caccia en tant que footballeur expert accentue la chute “.