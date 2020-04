Espagne aujourd’hui: Rakitic a parlé de son avenir loin ou près de Barcelone | Nouvelles | Ligue d’Espagne

Iván Rakitic n’est pas satisfait de son temps de jeu et l’a déclaré à différentes occasions. Malgré cela, le joueur croate a encore un an sur son contrat, puisqu’il a signé jusqu’en 2021.

Dans une interview avec Mundo Deportivo, le joueur a plaisanté en disant que le coronavirus n’est pas à partir de maintenant, mais depuis deux ans, car c’est la période où il a été sans continuité dans l’équipe de culé.

“A vrai dire, non seulement dans cette pause mais pendant deux ans (rires). Comme je l’ai toujours dit, pouvoir jouer au Barça est l’endroit parfait. Ce que je veux, c’est profiter et aider l’équipe. J’ai eu une première partie de saison très étrange, très inconfortable et surprenante pour moi, mais à partir de là, je dois apprendre plusieurs choses et m’améliorer. Parfois, il arrive des choses que vous ne comprenez pas, mais vous ne devez pas les comprendre mais les accepter. J’espère pouvoir terminer cette année de contrat. Si ce n’est pas possible, nous allons nous asseoir, mais maintenant la chose la plus importante est d’être au top et de terminer la saison de la meilleure façon possible. Ensuite, tout sera analysé, mais mon idée est de mettre fin à ce contrat “, a-t-il déclaré.

Et c’est que pour lui il n’y a aucune raison d’être un substitut si constant malgré de bonnes performances, ou s’il y en a, ils ne l’ont pas manifesté.

«Les gens à qui j’ai parlé n’ont pas pu non plus me donner d’explication ni de concret. Tout le monde me dit qu’il se passe des choses dans le football que vous ne comprenez pas, que vous devez aller de l’avant. Ce qui m’a fait le plus mal, ce n’est pas de jouer ou de ne pas jouer, mais le chemin. Vous ne pouvez pas être dans un endroit même si vous voulez s’ils veulent un autre joueur. L’année dernière a été la meilleure des six que j’ai eues ici. J’ai été gêné par le chemin, comme cela avait été le cas les années précédentes. J’ai été très surpris, je ne le comprends pas, mais je vais l’accepter parce que ce que je veux, c’est le meilleur pour l’équipe, mes coéquipiers et le club. Les résultats n’ont pas été les meilleurs et on ne compte pas sur lui, et cela m’a beaucoup blessé “, a-t-il déclaré.

Compte tenu de l’incertitude du marché actuel due au coronavirus, ils ont indiqué en Europe que certains clubs pourraient envisager de changer de joueur directement et, le cas échéant, de payer un joueur. Interrogé sur son souhait de passer à la Ligue d’Italie ou à l’Angleterre comme gage de changement, il a donné une réponse certaine et controversée.

“Je comprends la situation, mais je ne suis pas un sac de pommes de terre avec quoi faire quoi que ce soit. Vous pouvez toujours me parler, mais le plus important: je veux être dans un endroit où je suis aimé, respecté et nécessaire, et où moi et ma famille nous sentons bien. S’il est là, ravi, sinon, où je décide moi-même, pas où je décide et qui je veux. Ces comportements envers moi savent déjà que je ne les aimais pas et ils sont assez clairs à ce sujet. C’est la chose la plus importante “, a-t-il déclaré.

Barcelone vit actuellement un moment tendu entre joueurs et managers. Depuis que des informations sur les décisions du club et des footballeurs de prendre des mesures contre le coronavirus ont été divulguées, tout a été très tendu. Cependant, Rakitic a déclaré qu’il était sur la touche car il n’est pas l’un des capitaines d’équipe et ce sont eux qui sont les porte-parole.