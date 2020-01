Espanyol vs Barcelone, La Liga: nouvelles de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

RCD Espanyol (20e, 10pts LOL) vs FC Barcelona (1er, 39pts) *

* Points et positions au moment de la rédaction du vendredi

Compétition / Tour: 2019-20 La Liga, Journée 19

Barcelone Outs & Doubts: Marc-André ter Stegen, Arthur, Ousmane Dembélé, Jean-Clair Todibo, Moussa Wagué (sortie)

Espanyol Outs & Doubts: Sébastien Corchia, Esteban Granero (sortie), Matías Vargas, Víctor Sánchez, Pablo Piatti (doute)

Date / heure: Samedi 4 janvier 2020, 21h CET / WAT (Barcelone et Nigéria), 20h GMT (UK), 15h HE, 12h PT (USA), 1h30 IST (Inde, dimanche)

Lieu: Stade RCDE, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Carlos Del Cerro Grande

Comment regarder à la télévision: beIN SPORTS (USA & Canada), Premier Sports 2 (UK), SuperSport 7 (Nigeria), Not Available (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment diffuser: FuboTV (USA), beIN SPORTS CONNECT (USA & Canada), Premier Player (UK), Facebook Live (Inde), Movistar + (Espagne), autres

Bonjour 2020! La nouvelle année est là et notre équipe préférée est de retour, même si j’espérais que nous n’aurions pas à regarder Barcelone pendant une autre semaine de dix-sept. Les deux dernières performances de 2019 ont été plutôt mauvaises, mais d’une manière ou d’une autre, nous avons deux points d’avance en tête du classement de la Liga, ce qui signifie que Valverde a tout exactement où il le veut.

Ouais, Ernesto est toujours l’entraîneur et cette équipe sera toujours ennuyeuse à regarder et souffrira beaucoup pour gagner des matchs qu’ils devraient dominer. Prenez ce week-end par exemple: le premier match de 2020 est contre l’Espanyol, et vous devrez probablement lire ces statistiques deux fois pour les croire: l’Espanyol est en bas du tableau avec la pire attaque globale, la pire défense globale, la pire maison la défense, la deuxième pire attaque à domicile, et sont la seule équipe de la ligue sans victoire à domicile cette saison. Leurs 20 buts encaissés à domicile sont les pires de la ligue par FIVE GOALS, ce qui est assez spectaculaire quand il s’agit de mal.

Mais nous savons tous comment cela fonctionne: c’est un derby catalan à l’extérieur, qui est l’excuse parfaite pour la conférence de presse d’après-match. J’espère vraiment, vraiment que le Barça me prouve le contraire samedi, mais je vois ce film depuis deux ans et demi et c’est un peu comme The Irishman: rempli de puissance des étoiles et tout le potentiel pour être un chronométreur, mais c’est beaucoup trop long et trop frustrant à regarder.

BONNE ANNÉE TOUT LE MONDE!

ÉQUIPEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Neto; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi, Suárez, Griezmann

Espanyol (4-4-2): Diego López; Javi López, Bernardo, Calero, Dídac; Darder, David López, Roca, Vargas; Wu Lei, Calleri

PRÉDICTION

Le Barça est toujours mauvais lors du premier match de l’année et l’Espanyol est toujours une douleur dans le vous savez quoi, donc ce sera difficile à jouer et à regarder pendant 90 minutes: 2-1 Barça, Ernie Special.