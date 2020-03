ESPN 2 GRATUIT River Plate vs Liga de Quito EN DIRECT: voir ICI la date, l’heure et la chaîne du duel pour le Groupe D de la Copa Libertadores 2020 d’Equateur | Transmission GRATUITE et OFFICIELLE | TyC Sports, TNT et Telamazonas | Minute par minute | Argentine | Équateur Copa Libertadores

Toujours en direct Plaque de rivière vs Ligue Quito EN DIRECT et EN LIGNE pour le premier jour du groupe D du Coupe des Libertadores 2020. Suivez la transmission et la narration de l’accident depuis le stade LDU, également connu sous le nom de «Maison Blanche», par le signal ESPN 2 à partir de 19h30. (Heure péruvienne et locale) et 21 h 30 (Heure de l’Argentine). Regardez les principaux incidents par MINUTE par MINUTE du site Depor.com et par la Veille Facebook du CONMEBOL Libertadores.

Le «millionnaire» tentera de changer la «puce» du tournoi local, où il a donné à égalité à la défense et à la justice à la dernière date, bien qu’il ait encore la première chance de remporter le titre de la Super League argentine. Pour ce faire, il devra gagner samedi à Tucumán. Battre la LDU est donc également essentiel de l’humeur de l’équipe Gallardo, qui n’a pas remporté le tournoi national depuis 2014.

Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Depor.com Il vous offre la minute par minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Accrochez-vous également à la transmission et à la narration des profils Twitter de Plaque de rivière et Ligue Quito.

LE APERÇU DU PARTI

Plaque de rivière, inquiet de la définition de la Super League argentine, se rendra ce mercredi Ligue Quito au début des deux dans le Copa Libertadores, en match pour le groupe D, qui comprend le Brésilien Sao Paulo et le péruvien Binational. À la date de la conclusion du tournoi dans son pays, le club «millionnaire» est en tête du classement mais avec seulement 1 point d’avance sur son rival Boca Juniors, qui ajoute 45 unités.

PLAQUE DE RIVIÈRE VS. LIGUE OF QUITO: HORAIRES DU MONDE

LOGEMENT DE PAYS PÉROU 19 h 30 ESPN 2 Mexique 18 h 30 Facebook Watch Colombie 19 h 30 ESPN 2 Équateur 19 h 30 ESPN 2 Argentine 21 h 30 ESP 2Chili 21 h 30 ESP 2 Brésil 21 h 30 Facebook Watch 13 h 00 (Jeudi) Facebook Watch

Ceux de la bande rouge accordent la priorité à l’obtention du titre pour l’instant, alors il a laissé son meilleur arsenal à domicile pour l’engagement décisif des visiteurs contre l’Atlético Tucumán samedi. Pour faire face aux «albos» de Ligue, Rivière armé d’une masse salariale de 16 suppléants, rien de négligeable dans sa puissance.

Les «millionnaires» de Buenos Aires poursuivent leur cinquième Libérateurs, après les triomphes des éditions 1986, 1996, 2015 et 2018, les deux derniers sous la direction technique de Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo et qui en tant que milieu de terrain ont également contribué à l’obtention du deuxième trophée.

Rivière Il a la colonne vertébrale de la défaite dans la finale unique de l’édition 2019 contre le Flamengo brésilien, avec deux buts contre lui dans les dernières minutes, après avoir dominé une bonne partie du procès et même se sentir double champion dans cette période.

Prendre sa revanche dans cette édition trouve un premier obstacle majeur, pas seulement concurrentiel Ligue à la hauteur de Quito. Dans l’aperçu de la première, les adversités se sont multipliées. Il a d’abord décidé de faire ses débuts avec une équipe alternative pour préparer le match à Tucumán, où un triomphe sera proclamé champion de son pays.

Puis, peu de temps après le voyage, le stratège est également resté sur le vol. “Marcelo Gallardo ne fera pas partie du voyage en Equateur pour une photo d’Anginas”, a fait savoir le club la veille. Ce serait une mesure de précaution car des cas de coronavirus ont déjà été signalés en Equateur.

L’équipe, qui met en valeur le volant expérimenté de Leonardo Ponzio et le bâton Lucas Pratto, protagonistes du titre de la coupe 2018, et qui s’est achevée avec cinq jeunes sera dirigée par les assistants Matías Biscay et Hernán Buján.

C’EST LA LIGUE DE QUITO

Ligue, le seul Équatorien à avoir élevé les Libertadores avec le titre 2008, reçoit pour la cinquième fois Rivière dans cette compétition, avec deux victoires précédentes pour les Équatoriens (1999 et 2005) plus une paire de tirages (1978 et 2007).

“Je pense que nous avons bien débuté en Coupe, ces quatre matchs officiels auxquels nous avons joué nous ont beaucoup aidés”, a expliqué à la presse le coach universitaire, l’Uruguayen Pablo Repetto. Après avoir su que son rival allait diminuer, il a réagi en disant que “contre River, nous n’allons pas nous détendre”.

Dans le schéma uruguayen, le U a tendance à s’organiser par le bas et à profiter des décrochements en vitesse par les deux bandes. Repetto a ajouté que «oui maintenant, ils viennent avec les remplaçants, peut-être que l’attitude est différente, mais nous ne pouvons pas nous laisser distraire. L’équipement qu’ils apporteront sera difficile. »

Le match est convenu à 19h30 mercredi (00h30 GMT jeudi) au stade Rodrigo Paz, propriété des Lys, avec l’arbitrage des Colombiens Andrés Rojas (centre), Alexander Guzmán et Jhon León.

RIVER VS. LIGUE: ALIGNEMENTS PROBABLES

Ligue Quito: Adrián Gabbarini – Pedro Perlaza – Franklin Guerra, Carlos Rodríguez et Luis Ayala – Antonio Valencia, Edison Vega, José Quintero, Junior Sornoza, Marcos Caicedo – Christian Martínez. DT. Pablo Repetto.

Plaque de rivière: Enrique Bologna – Gonzalo Montiel, Franco Paredes, Bruno Zuculini, Fabrizio Angileri – Leonardo Ponzio, Santiago Sosa, Julián Álvarez, Cristian Ferreira, Jorge Carrascal – Lucas Pratto. DT. Matías Biscay.

