ESPN 2 LIVE Liverpool vs Atlético de Madrid LIVE et ONLINE: horaires et chaînes de duels pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2020 | Coronavirus en Espagne | Minute par minute | Transmission OFFICIELLE GRATUITE depuis Anfield Road | Espagne | Ligue des Champions d’Angleterre

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, a expliqué lors d’une conférence de presse que la lutte contre le coronavirus est plus importante que de jouer à domicile ou en visite, étant donné la décision de jouer le lendemain à huis clos.

«Commenter ne serait pas juste, car le favoritisme de jouer aux visiteurs n’est pas important dans cette maladie. C’est plus important que si vous devez jouer en tant que visiteur ou en tant que local », a déclaré l’Argentin.

LE APERÇU DU PARTI

L’Atlético de Madrid affronte le match après avoir accumulé six matchs sans perdre et vouloir donner de la joie à ses fans après le match nul 2-2 de samedi avec Séville, ce qui les maintient au cinquième rang des positions de la Ligue des champions en Ligue espagnole .

L’équipe madrilène se rend en Angleterre en fonction de son objectif d’avantage, mais sachant qu’elle va souffrir dans le domaine de l’actuel champion de la Ligue des champions.

L’entraîneur Diego Simeone peut, en principe, avoir tous ses hommes, récupérant des joueurs comme Kieran Trippier, Joao Félix ou Héctor Herrera, avec lesquels il n’a pas pu compter au match aller.

De son côté, Liverpool, un véritable rouleau compresseur depuis le début de la saison, est tombé de la défaite du Metropolitan dans un petit nid de poule, qui tentera mercredi de partir.

Depuis qu’ils ont perdu à Madrid, les «Reds» ont gagné contre West Ham, puis s’inclinent contre Watford (3-0) lors de leur première défaite de la saison en Premier League et sont éliminés de la FA Cup par Chelsea (2 -0).

L’équipe anglaise affronte le match après une victoire balsamique le week-end dernier contre Bournemouth (2-1), qu’il a dû surmonter.

Et le coronavirus?

L’Atlético de Madrid a publié mardi un communiqué exhortant ses fans à ne pas se rendre à Liverpool, pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus.

Cependant, le choc sera joué normalement et ouvert aux deux hobbies.

Fois pour voir Liverpool contre Athlète de Madrid

Équateur: 15:00

Pérou: 15:00

La Colombie: 15:00

Argentine: 17:00

Chili: 17:00

Mexique: 14:00

Espagne: 22:00

New York: 16:00

Liverpool vs Atlético de Madrid: composition probable:

Liverpool: Adrian – Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson – Fabinho (ou Henderson) – Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain – Salah, Firmino, Mané. Entraîneur: Jurgen Klopp (GER)

Atlético de Madrid: Oblak – Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi – Saúl, Thomas, Koke, João Félix – Correa, Diego Costa. Entraîneur: Diego Simeone (ARG)

Arbitre: Danny Makkelie (NED)

