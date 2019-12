eSports: l'Allemagne est le premier pays à approuver le visa pour les athlètes électroniques | Jeux vidéo | Gaming Esports

Mis à jour le 24/12/2019 à 12:07

Sports électroniques ou eSports ils gagnent de plus en plus de terrain dans le divertissement. Seule la Coupe du monde League of Legends atteint un maximum de 40 millions de téléspectateurs simultanément.

Pour cette raison, le gouvernement fédéral allemand a approuvé le visa eSports, dit le médium L'Observateur Esports dans votre portail. Comme mentionné, le visa entrera en vigueur en mars 2020.

Les joueurs et entraîneurs qui n'appartiennent pas aux pays de l'Union européenne auront désormais la possibilité de procéder à la résidence permanente dans ce pays.

Cette procédure ne passera pas entre les mains de l'Agence fédérale pour l'emploi, tant que toutes les exigences en matière de visa seront remplies.

«Cette évolution peut également servir d'exemple pour d'autres nations. Exigences de visa pour les professionnels de eSports ils devraient être normalisés au niveau international pour permettre l'accès aux tournois et aux ligues aux athlètes du monde entier », a-t-il déclaré. Hans Jagnow, président de la Fédération allemande des sports électroniques (ESBD).

SUIVEZ LE PODCAST DEPOR PLAY