Esports, voici l’Italie du football virtuel: le PES eNational présenté | national

Avec un communiqué de presse sur son site officiel, la FIGC annonce les quatre pro-gamers qui représenteront l’Italie dans l’eSport, le PES eNational.

Rosario “Npk_02” Accurso, Nicola “nicaldan” Lillo, Carmine “Naples17x” Liuzzi et Alfonso “AlonsoGrayfox” Mereu: ce sont les noms, prénoms et surnoms des quatre Azzurri d’Efoot, les premiers représentants du TIMVISION National.

Après deux jours intenses de combats intenses au joypad dans le cadre fascinant de Coverciano, la “ Finale TIMVISION eNazionale PES ” a décrété ceux qui auront l’honneur de porter les couleurs bleues lors des prochaines qualifications pour l’UEFA eEuro 2020, avec le objectif de détacher la passe pour la finale, qui se tiendra à Wembley les 9 et 10 juillet.

Le TIMVISION eNational, le vingt et unième représentant de la FIGC, a ainsi été composé à l’issue d’un week-end réunissant seize joueurs, arrivés vendredi au Centre technique fédéral de toute l’Italie et qui se sont affrontés dans une bataille “ virtuelle ” entre hier et aujourd’hui. continue.

Le format de la compétition a initialement divisé les seize prétendants en quatre groupes de quatre équipes chacun, et les matchs aller-retour ont décrété les quatre premiers éliminés, ou le dernier classé dans chaque groupe. Ainsi, les douze joueurs restants dans la course ont été divisés en deux nouveaux groupes de six: Nicola “nicaldan” Lillo et Carmine “Naples17x” Liuzzi a remporté les deux groupes, devenant ainsi le premier officiel Azzurri. Les deuxième et troisième classés des deux groupes se sont finalement affrontés en deux matches de barrage (c’est-à-dire le deuxième du groupe A contre le troisième du groupe B, et vice versa), pour compléter l’effectif de quatre joueurs de l’équipe nationale TIMVISION: l’adrénaline et la tension ont accompagné les prétendants devant l’écran, tandis que les deux premiers officiels Azzurri attendaient de connaître les noms des autres coéquipiers. Au terme de deux play-offs passionnants et électrisants, mais caractérisés par un fair-play constant – comme le reste de l’événement – Alfonso “AlonsoGrayfox” Mereu et Rosario “Npk_02” Accurso ont pu lever les bras et le joypad vers le ciel: ce sont les deux autres Azzurri qu’à partir d’aujourd’hui – avec Nicola “nicaldan” Lillo, Carmine “Naples17x” Liuzzi – représentera l’Italie sur le pied.

Le classement des groupes de la première phase

Groupe A

NGU_GIORDA21 11 points (différence de buts +8), jock_86 10 (0), FranBartozRevolt 8 (-4), Highlander 4 (-4)

Groupe B

Npk_02 10 points (+1), RaissForever_10 9 (0), Naples17x 8 (0), Guronaldo 7 (-1)

Groupe C

SASINHO_DIGIAC 14 points (+8), AlonsoGrayfox 11 (+1), Spagnols88 4 (-1), NGU_STIFFLER 4 (-8)

Groupe D

nicaldan 10 points (+3), Teclis-88 10 (+3), Kirito_Yuuki_00 8 (+2), segagol7 4 (-8)

Le classement de la phase de groupes de la deuxième phase

Groupe A

Naples17x 21 points, RaissForever_10 17, Npk_02 17, NGU_GIORDA21 13,), FranBartozRevolt 8 et Teclis-88 6

Groupe B

Nicaldan 20 points, Spagnols88 17, AlonsoGrayfox 16, SASINHO_DIGIAC 14, Kirito_Yuuki_00 11 et jock_86 5

Play-offs (le meilleur des 3 défis)

RaissForever_10 – AlonsoGrayfox 1-2 (2-1; 4-5 dcr; 0-1 dts)

Spagnols88 – Npk_02 0-2 (1-2 dts; 3-5 dcr) d