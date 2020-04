«Essuyez vos pieds en chemin»

Date de publication: Lundi 13 avril 2020 3:13

La légende de Liverpool, Robbie Fowler, affirme que les propriétaires du club sont en train de «nettoyer le bordel» en inversant leur décision de mettre en congé le personnel non joueur pendant la pandémie de coronavirus après avoir «mis de la boue sur le tapis».

Liverpool initialement a annoncé son plan de mettre en congé certains membres du personnel non-joueurs plus tôt ce mois-ci, mais a fait un Renverser sa décision deux jours plus tard, après que le club a essuyé des tirs.

Fowler a été encouragé de voir les Reds changer d’avis sur la question, mais souhaite que Liverpool donne le bon exemple à l’avenir.

Fowler a déclaré au Daily Mirror: «Liverpool est parvenu à la bonne décision sur la façon de traiter son personnel non-joueur – finalement – mais bien qu’il y ait du mérite à faire valoir que le Fenway Sports Group n’aurait pas dû se mettre dans une position aussi désagréable dans le premier lieu, il est également important de reconnaître qu’ils ont agi rapidement pour y remédier.

«Tout le monde aime jouer le jeu du blâme et la surenchère est devenue un mode de vie, mais j’espère que les gens se rendent compte qu’il n’y a pas de manuel vers lequel se tourner pendant ce genre de crise.

«Il n’y a personne dans aucun club de football au monde capable de faire appel à l’expérience sur la façon de traiter un problème qui affecte à la fois la santé, le bien-être mental et économique.

«Liverpool aurait dû savoir que les mesures de congé et de maintien en emploi avaient été conçues pour aider les petites entreprises à traverser la crise. Ils n’ont pas été conçus pour permettre à un club de football de Premier League avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 500 millions de livres sterling et des bénéfices de 42 millions de livres sterling de traverser une tempête financière.

«Je ne vais donc pas tapoter mon ancien club dans le dos pour quelque chose qui aurait dû venir naturellement, mais je ne vais pas non plus continuer à utiliser l’erreur comme un bâton pour les battre.

«Je sais que certains diront que je suis obligé de prendre cette position parce que je suis un ancien joueur de Liverpool, mais nous avons tous de la saleté sur nos chaussures. La clé essuie vos pieds avant d’entrer dans la porte d’entrée. Les propriétaires de Liverpool ont mis de la boue sur le tapis – mais au moins ils ont commencé à nettoyer le gâchis. “

