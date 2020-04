Est-ce que ça recommence le 11 mai ou un arrêt définitif? L’UEFA marquera le 3 août comme la saison limite

Le 11 mai comme date limite pour décider de reprendre ou non la saison sportive. Selon La Repubblica, c’est la demande faite hier par la FIGC au gouvernement. Au-delà de cette date, en effet, il deviendrait presque impossible de respecter le 3 août, que l’UEFA devrait indiquer aujourd’hui comme date limite pour terminer les championnats dans le but de faire jouer les coupes en août et d’avoir des certitudes également pour 2020-2021.

L’UEFA pousse sur les séries éliminatoires, intrigue les droits TV. Dans ce but également, de sources européennes, l’hypothèse de faire les play-offs pour décider du Scudetto serait particulièrement encouragée, une solution allégée qui plait d’ailleurs au président fédéral Gravina. Le rébus est lié aux versements de Sky et Dazn, ici aussi avec un scénario multiple: en cas d’arrêt dicté par le gouvernement, le football estime pouvoir demander le paiement intégral de la sixième tranche à Pay TV, même sans courses à transmettre. À l’inverse, avec les séries éliminatoires, la saison serait complète, mais les matchs seraient beaucoup moins. Et à ce moment-là, les diffuseurs passeraient un bon moment à demander une remise substantielle.

