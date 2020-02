Est-ce que Chelsea tirerait avantage de dévier de la Ligue des champions?

Date de publication: vendredi 28 février 2020 15h52

Chelsea, quatrième, peut étendre son avance sur Manchester United en cinquième à six points avec une victoire sur Bournemouth samedi, dans sa quête de qualification pour la Ligue des champions. Telle est l’incohérence de l’équipe de Frank Lampard et de ceux qui se débattent sur leurs talons bégayés, il est impossible de prédire s’ils mettront effectivement fin à la saison l’un des plus grands nains ou laissez-vous regarder le signe que vous devez être aussi grand que vous voulez rouler. Mais Chelsea veut-il vraiment être sur les montagnes russes de la Ligue des champions la saison prochaine?

Les Bleus n’ont jamais été déchirés à Stamford Bridge en Ligue des champions comme ils l’ont été par Bayern Munich mardi soir. Telle était la différence de qualité, il n’y avait pas de place pour les sentiments de frustration qui caractérisaient leur saison. Et un sentiment d’embarras alors que les géants de la Bundesliga s’installaient dans ce qui est une avance apparemment inattaquable dans la cravate ont rapidement été remplacés par une acceptation pure, quoique horrible, que Chelsea était – et est – simplement loin d’être assez bon.

La qualification pour la Ligue des champions est devenue une obsession globale. Il l’emporte de loin sur la gloire de la coupe nationale et est souvent mentionné comme une carotte possible pour les gagnants, pour encourager les équipes à s’embêter même dans ces compétitions; les joueurs sont achetés et vendus selon qu’ils peuvent augmenter les chances d’une équipe d’entrer dans le sol sacré des quatre premiers. La qualification est désormais plus importante que la performance d’une équipe lorsqu’elle y participe – une notion qui a maintenu Arsene Wenger dans un emploi au moins cinq ans après sa date de péremption. La défaite de Chelsea mardi n’a été qu’un haussement des épaules, alors que ne pas se qualifier pour la compétition de la saison prochaine serait une catastrophe.

Si cette équipe de Chelsea se qualifie pour la Ligue des champions la saison prochaine, elle pourrait remporter un match à élimination directe pour la première fois depuis 2014 si elle a la chance d’être tirée contre une équipe tout aussi inférieure. Mais même avec les ajouts de Hakim Ziyech et d’un autre couple d’arrivées estivales de qualité, ils finiront par s’écraser quand ils se heurteront à une équipe comme le Bayern, le PSG ou Barcelone; Les mastodontes européens qui ont mis un terme à leurs fantaisies fantastiques à quatre reprises.

Bien que les revendications d’expérience utile contre les meilleurs puissent réconforter ceux qui regardent à l’extérieur, une autre raclée pourrait largement l’emporter sur les avantages de cette expérience et s’avérer dommageable pour une équipe de Chelsea fragile qui est à la fois au bord de l’éclat et de l’échec abject.

La dernière fois que Chelsea n’a pas participé à la compétition européenne lors de la saison 2016-17, ils ont remporté le titre de Premier League sous Antonio Conte. Quelque chose d’un point académique, tout d’abord parce que les équipes actuelles de Liverpool et de Manchester City sont bien meilleures que toutes les équipes que Conte a dû surmonter pour remporter ce titre. Et aussi parce que s’ils ne se qualifient pas pour la compétition européenne dans laquelle ils sont désespérés de jouer, ils devront jouer dans celui dans lequel ils préfèrent probablement ne pas.

Mais les Bleus ont remporté la Ligue Europa les deux fois où ils y ont participé, jouant une deuxième partie de cordes pour la majorité tout en cassant rarement la sueur dans le tournoi comme la demi-sœur malade de la Ligue des champions. Et il serait traité de la même manière la saison prochaine, ce qui donnerait au premier XI le temps de perfectionner ses compétences et sa conscience tactique à l’entraînement et de mettre en œuvre un style de football clair sur le terrain, ce qui était – au moins – plus apparent au début. de la saison que maintenant.

Malgré de nombreux joueurs nécessitant une mise à niveau, Chelsea a de bons jeunes talents et des individus que Lampard devrait construire son équipe. Mais ce sera un processus qui demande du temps et un vrai coaching. Le genre de patience et de lucidité que la pression supplémentaire du football de Ligue des Champions entrave. Si Chelsea participait à la Ligue Europa cette semaine, Lampard aurait donné un repos à ses joueurs vedettes ou les aurait vus gagner un match relativement facile pour remonter le moral avant un retour en action en Premier League. Au lieu de cela, il doit maintenant relever son côté du sol des vérités à la maison en sachant qu’elles seront probablement repoussées à nouveau avec la sombre perspective de la jambe aller à Munich à l’horizon.

Les pertes monétaires dues à l’échec de la qualification se feront à peine sentir, et même si attirer les meilleures stars à Chelsea peut s’avérer un peu plus difficile, la réticence des joueurs à rejoindre des clubs qui ne jouent pas au football de la Ligue des Champions semble toujours exagérée. Un style de football attrayant et une dynamique en avant évidente, ainsi qu’un contrat lucratif, sont plus importants; toutes les promesses que Lampard peut faire à d’éventuels achats.

Les fans manqueront bien sûr d’entendre cet hymne de la Ligue des champions et la chance de se rendre dans certains des grands stades d’Europe pendant des jours à l’extérieur, mais voudront finalement ce qu’il y a de mieux pour leur équipe. Et ce qui est le mieux n’est pas toujours ce qui est le plus évident.

Dans ce cas, les morceaux de sucre dans les chaussures doivent être évités, car être légèrement trop court pour une balade qui vous fait vous sentir bien pire que lorsque vous y êtes monté, n’est pas du genre à obtenir une photo souvenir.

