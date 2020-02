Si vous avez quelque chose à ajouter, vous savez quoi faire – envoyez un mail à theeditor@football365.com

Est-ce que Gerrard à son apogée améliorerait l’équipe actuelle de Liverpool?

Une véritable question pour la boîte aux lettres, Steven Gerrard à son apogée améliorer le courant Liverpool équipe? Le milieu de terrain est actuellement censé être altruiste et jouer un rôle très discipliné. Est-ce que le jeu d’action du cou de Stevie G s’inscrirait dans tout cela? Ou est-ce qu’il gênerait les 3 avant ou les arrières qui bombardaient en avant, conserverait-il la balle comme le groupe actuel, etc.?

Graham Kirk, joli courrier, a égayé ma matinée !!

Mel – Dublin, Berlin, Athlone Town, HaHoHe

P.S. semble injuste de discuter des mérites des équipes d’une autre époque lorsque les PNE Invincibles d’origine sont exclus.

La valeur de Van Dijk pour cette équipe de Liverpool

Il y a eu beaucoup de discussions entre les fans joyeux de Liverpool et les fans de l’opposition salée au cours des dernières semaines, en particulier autour des blessures, de la chance, des équipes, etc. Par exemple, ce matin, Ade à Guildford a déclaré qu’il choisirait Robertson plutôt qu’Evra “ pour les aides ”. , mais je suppose que pratiquement tout ce que Liverpool fait est basé sur la classe absolue de Virgil Van Dijk.

Il y a certains joueurs qui semblent valoir plus d’un joueur sur le terrain, et VVD est certainement l’un d’entre eux. La seule raison pour laquelle Robertson et TAA peuvent tous deux aller de l’avant et fournir autant de passes décisives, ainsi que la deuxième menace lorsque les attaquants ne tirent pas, c’est parce que VVD est là. Il fait efficacement le travail de deux joueurs, permettant à tous les autres de bombarder en avant et de surcharger leurs adversaires. Avec VVD assis là, et parce qu’il est juste ainsi, si bon sans aucune faiblesse (il est rapide, fort, bon dans les airs, excellent positionnement, grande concentration, leadership), cela empêche Liverpool de contre-attaquer. Vous souvenez-vous qu’Arsenal sous Wenger a envoyé des arrières latéraux en avant et a souvent perdu des matchs contre des contre-attaques? Cela n’arrive pas à Liverpool à cause, principalement, de VVD.

Le dernier joueur auquel je peux penser avec ce genre d’impact était Kante dans les équipes victorieuses de Leicester et Chelsea. Il a couvert suffisamment de terrain et avait suffisamment de capacités défensives pour permettre à un joueur supplémentaire d’aller de l’avant, aidant inévitablement à briser les équipes et à remporter des victoires. Il était la cheville ouvrière de ces deux équipes, tout comme VVD est la cheville ouvrière de cette équipe de Liverpool, les deux créant indirectement tout le jeu d’attaque positif avec leur éclat défensif.

Et cette saison, VVD a joué chaque minute de football PL et chaque minute de football CL (merci top ten topical). Il est deux joueurs pour le prix d’un et sans lui, cette équipe de Liverpool serait difficile pour le titre d’une manière normale, probablement devant Man City, disons 6-9 points environ plutôt que 22. Mais ils l’ont, et ils l’ont depuis qu’il a signé, avec pratiquement aucune minute manquante dans son temps au club. Et le fait qu’à ce moment-là, il n’a eu ni blessure par contact, ni blessure musculaire, presque aucune fatigue n’est certainement une chance. Liverpool a perdu Fabinho, Allison, etc., à cause de blessures, mais si vous retiriez VVD de l’équipe, ils seraient tout simplement fantastiques, au lieu de l’incroyable équipe battante record qu’ils sont.

Calum, MUFC (Ce n’est pas un hasard si l’éclat de Liverpool remonte essentiellement au mois de janvier où il a été signé), Wokingham

Top ten topique

Belle liste, cette.

Serait intéressant de voir une version italienne ou allemande? Je suppose qu’un joueur français serait probablement plein de joueurs d’Arsenal et de Chelsea.

Quoi qu’il en soit concernant la liste, aucun argument avec VVD étant actuellement quatrième. Si quoi que ce soit, j’aurais probablement Jaap Stam au n ° 1 et Bergkamp au n ° 2, mais cela divise les cheveux et probablement parce que j’ai toujours été un membre à part entière du syndicat du défenseur. Comme quelqu’un l’a dit un jour (était-ce Alexander Ferguson?) «Les attaquants vous gagnent des matchs, les défenseurs vous gagnent des titres»…

J’ai adoré la référence Dimiflop Berbaflop d’hier. Honnêtement; c’est comme ça que les choses ont mal tourné sous Wetched Woy – nous avons fait en sorte que les dracula (qui ont maintenant une terrible greffe de cheveux) soient décents pour un match. Probablement le seul jeu qui s’est produit pour lui qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur la probabilité que nous descendions avec lui à la barre.

En passant, nous avons eu tendance à acheter terriblement en Italie pour une raison quelconque. Vous pourriez faire un coup de poing décent du «top» des 10 pires joueurs italiens pour montrer leur horreur à Anfield.

Gregory Whitehead, LFC

J’étais sur le point de perdre ma merde quand j’ai vu le numéro 1! Scrolled down et tout allait bien dans le monde. J’aurais dû aussi mentionner comment Henry a dit qu’il était le meilleur joueur avec qui jouer si ma mémoire est bonne. Et qui peut oublier ce but contre Newcastle? Je suis sûr que Dabizas a encore des cauchemars!

Merci d’avoir partagé cette histoire, M. Kirk! Très chaud au cœur par une froide matinée. Vive le capitaine Kirk!

Sincères amitiés,

Jimmy

L’exponentielle de Milner

En tant que fan de Liverpool, j’avais un espoir en début de saison. À mesure que la saison avançait, cet espoir devenait de plus en plus probable. Maintenant, je suis juste criblé de peur que cela ne se produise pas. Je parle, bien sûr, de l’exponentielle de Milner.

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas entendu parler d’une phrase que je viens de composer, laissez-moi vous expliquer. En août dernier, dans la chaleur d’un été grec, mes pensées ont erré avec nostalgie sur la brise fraîche de la mer Égée à Peter Crouch (bien sûr). Un «compagnon» que je connaissais avait fait plus d’apparitions pour Portsmouth que QPR, probablement plus encore pour Liverpool et qui s’était ensuite installé à Stoke de tous les endroits. At-il eu une carrière où il a progressivement fait plus d’apparitions pour chaque club qu’il représentait? La réponse était non. Mais cela m’a fait me demander – qui pourrait avoir la plus longue chaîne de clubs où ils font plus d’apparitions pour un club que pour le précédent? Habituellement, c’est l’inverse – vous passez un certain temps dans votre premier club – ou il y a un club “principal” pendant les années de pointe ou il y a souvent une escapade aux États-Unis ou dans une ligue inférieure qui pourrait briser une chaîne. Mais y a-t-il un joueur qui a progressivement joué plus de fois pour chaque club qu’il représentait?. Et puis ça m’est venu. Quelque chose peut-être dans la quadrature accidentée des falaises autour de moi – James Milner.

En apparitions en championnat pour les clubs permanents, Mliner est: Leeds (48), Newcastle (94), Villa (100), Man City (147), Liverpool (143 *) puis blessure. Pourvu qu’il revienne dans le temps, Milner marquera-t-il encore 5 apparitions cette saison? S’il reste une autre saison, c’est dans le sac. Il a même la possibilité de retourner à Leeds (ou, moins probablement, à Villa) pour une saison de chant de cygne. Il doit s’agir de la statistique «James Milner» la plus ennuyeuse, fonctionnelle et durable possible. Mais que se passe-t-il s’il n’y arrive pas. Cette statistique entrant en jeu est ce que j’attendais avec impatience toute la saison. Ou, pour être précis, envoyer un e-mail à F365 pour signaler cette statistique, c’est ce que j’attends avec impatience toute la saison. Sa blessure pourrait ruiner toute ma saison (ish / pas vraiment).

En supposant que Jimmy Milner réussisse, quelqu’un peut-il penser à une chaîne de plus de 5 clubs où le joueur a progressivement fait plus d’apparition pour chaque club tout au long de sa carrière? Ou d’autres statistiques / bizarreries / histoires qui, selon vous, résument avec brio la carrière d’un joueur?

Ollie (dans toutes les compétitions, Milner est: Leeds (54), Newcastle (136), Villa (126), Man City (203), Liverpool (205 *) – d’où l’accent mis sur les apparitions en championnat. Quoi? Les “meilleures” statistiques sont des statistiques soigneusement sélectionnées – comme les fraises)

Options du gardien de Chelsea

Je pense que pour les fans de Chelsea, la nomination de Lampard a été un succès sur un point: se débarrasser de l’attitude dans le vestiaire du CFC qui a tourmenté tous les managers vers 2005. (Curieusement, Lampard faisait partie du vestiaire qui a vu beaucoup de têtes rouleau). Laisser tomber Kepa en est un exemple.

Mais connaissant le conseil d’administration de Chelsea, la possibilité qu’il arrache Kepa est zilch.

La solution peut résider dans le sous-sol de relégation imo. West Ham est absolument pourri et Fabianski a été la doublure argentée de cette équipe. Il ne serait pas quelqu’un à long terme mais aurait suffisamment de qualité pour être une mise à niveau sur Caballero. Le seul point d’achoppement serait de le convaincre d’une bonne chance de départ.

Vikas, LFC, Inde (Danny Rose ne devrait-il pas être officiellement déclaré en tant que sosie EPL de John David Washington)

Le «meilleur jamais» doit être décisif ou être un mythe….

À mes gars dans la boîte aux lettres….

Ligue forte, ligue faible, Europe forte, Europe faible, le fait est que l’équipe mentionnée dans les boîtes aux lettres récentes a été putain de bon…. Nous nous souvenons d’eux parce qu’ils sont bons… Nous les chérissons ou les injurions parce qu’ils sont bons…

Raisonnablement, la seule façon dont Liverpool pourrait clairement et objectivement être le plus grand de tous est de:

Battre le record de points (possible)

ET

Terminer la ligue sans défaite (possible)

ET

Avec le BIG Treble (possible)

ET

Gagner trois ligues de suite (possible)

Possible mais peu probable, peu probable, vous pourriez peut-être plaider en faveur d’une combinaison de 2 ou 3 d’entre eux ensemble….

Alors peut-être permet de se calmer et de simplement profiter de la conduite pure, de l’anticipation, de retirer cette merde après si longtemps. C’est comme un grand film de vol où tout se détache et nous pouvons voir l’horizon et avoir de l’argent…. si proche…. Je ne veux aucun de ces quatre exploits incroyables si je ne parviens pas à en profiter après si longtemps pour ce qu’il est réellement (peut-être) …

Mon vrai problème est que certains fans de Pool dans les dernières boîtes aux lettres vont de (cela pourrait être notre année si nous restons concentrés) au chant (nous allons gagner la ligue) à (nous sommes les plus grands de tous les temps) avant que quoi que ce soit ne soit dans la victoire réelle. , cela a pris peut-être 2 semaines.

Jim (me surprenant à regarder l’échelle tous les jours, l’anticipation) Ando, ​​Canberra, LFC

Jusqu’à ce que quelqu’un invente une sorte de machine à remonter le temps dans un bain à remous et amène les meilleures équipes précédentes de leur époque à jouer avec cette équipe actuelle, je ne peux pas voir si cette équipe de Liverpool est la meilleure équipe que la Premiership ait jamais vue se terminer à tout moment

En attendant, les fans adverses peuvent affirmer que le niveau des autres équipes cette saison a été moins bon que la plupart cependant, je pense que cela rend un mauvais service à l’équipe la plus impitoyable, la mieux huilée et la plus excitante à regarder que j’ai jamais vue. vu

Je ne peux pas imaginer que même les supporters les plus ardents pourraient faire valoir qu’au moins huit de cette équipe de Liverpool entreraient dans leur équipe actuelle et se feraient des habitués de la première équipe et je pense (à mon humble avis – soyez gentil) que cette déclaration serait ayez toujours foi si vous revenez dans le temps et regardez certaines des équipes les plus fortes alignées depuis le début de la Premiership

Oui, il y a eu de meilleurs joueurs, démarquez-vous (Hazard, Henry, Aguero, Stam, Suarez, Scholes & Gerrard pour n’en nommer que quelques-uns), mais aucun d’entre eux ne semblerait déplacé dans cette équipe de Liverpool car ils seraient entourés de joueurs assez bon pour les complimenter

Enfin, je ne vois pas Liverpool invaincu pour la saison – la ligue sera terminée trop tôt et Klopp donnera beaucoup plus de temps de jeu aux sous-marins, aux réserves et aux juniors, donc les défaites sont inévitables et avant que je ne sois battu par les fans de Liverpool , Je suis l’un d’entre vous – j’ai une chemise signée Stevie G dans mes toilettes en bas (la femme ne me laisse pas la mettre sur le mur dans notre chambre) et mon chien s’appelle Gerrard Xabi Alonso (oui je suis triste – On me dit beaucoup .. !!)

Continuez votre bon travail

À votre santé

Jim

Chelsea la chèvre de Premier League

Quelques débats intéressants sur ce qui constitue une grande, ou une plus grande équipe, jetée dans la boîte aux lettres et plutôt que de prétendre que je pensais simplement jeter ma propre métrique (subjective). En ce qui concerne les grandes équipes de première division, il y en a quelques-unes qui me viennent à l’esprit. Les invincibles d’Arsenal, triples vainqueurs de United, celui de Liverpool actuel et les deuxièmes vainqueurs de titre des deux dernières années, Guardiola’s Man City. Mais la meilleure équipe à mon avis est celle qui est la plus effrayante que la ligue ait jamais vue et qui doit être le Chelsea de Mourinho.

Cette première itération d’une équipe de papa de sucre essuierait le sol avec n’importe quelle équipe de l’histoire de la Premier League. Il avait le flair de Robben et Deco, et une énergie implacable de Duff et Kalou. Mais ce qui le distingue, c’est la colonne vertébrale. Drogba, Lampard, Makele, Essien, Terry, Cavalho. Les équipes se séparaient comme de l’eau contre les rochers avant de commettre l’inévitable erreur qui leur coûterait le match. Ils ont également eu l’un des grands arrière gauche de tous les temps à Ashley Cole (le seul joueur à être dans deux équipes prem g.o.a.t?)

Cela peut être un peu à gauche, mais je n’ai jamais vu une équipe anglaise qui était une incarnation si parfaite de la philosophie d’un manager. Ils n’ont jamais commis d’erreur. Impossible de décomposer et impossible d’arrêter de marquer. Le fait qu’ils aient deux fois la taille de l’opposition les a rendus encore plus effrayants et bien sûr, les restes de cette équipe ont continué à gagner une ligue des champions méritée indépendamment de leur manager. Liverpool est bon aujourd’hui, mais il donne des opportunités et profite de sa chance comme les triples vainqueurs d’Utd et les invincibles d’Arsenal. Cette équipe de Chelsea était implacable; l’étoffe des cauchemars.

Liam Gabriel Hoskins (le Dortmund de Klopp était plus effrayant que ce Liverpool) AFC

Arrêtez de nourrir les chèvres

J’ai suivi le plus grand débat d’équipe, mais je pense que nous devrions le mettre de côté car il a été trop tôt. Comme tout le monde suppose que la ligue est dans le sac, pourquoi ne pas attendre 3 mois pour savoir si Liverpool a gagné la Ligue des champions, est resté invaincu, a accumulé un score record de points, ou n’a même perdu que deux points dans la saison (!) Je le ferais soutiennent qu’une seule de ces réalisations dans le contexte de l’année dernière signifie qu’il n’y a pas de débat à avoir. De plus, nous nous comparons aux équipes de pointe dans le passé… et cette équipe n’est pas nécessairement à son apogée! Remarquable, oui, mais il y a plusieurs raisons de penser qu’elles seront meilleures la saison prochaine:

1) Klopp a fait des progrès tangibles à chaque saison jusqu’à présent, et Liverpool est devenu plus fort en conséquence

2) Des joueurs clés à de grands âges, de grands joueurs avec plus à donner (Ox / Keita / Fabinho) et d’excellents entraîneurs pour obtenir plus de résultats

3) La capacité et la motivation de faire de grosses signatures. Il est bien connu que Pool a beaucoup de joueurs qui jouent bien mieux qu’ils n’ont le droit de jouer. Un ou deux grands joueurs ET un excellent coaching (voir VVD ou Alisson) et cela pourrait être hors des charts

4) Bournemouth et Crystal Palace pour ramasser la merde et garder les dépenses nettes sous contrôle obvs

FWIW, je ne veux pas particulièrement que cela se produise car cela enlève le plaisir de regarder. En espérant que les autres * se mettent ensemble **

* Sauf United

**Un peu

Adam, LFC

J’aime ce que fait Arteta…

Arsenal connaît notre pire saison depuis le milieu des années 90, mais je dois dire que j’aime ce que fait Arteta.

L’équipe de Wenger a été bâtie sur les bases solides établies par la défense de George Graham – à tel point que trois saisons seulement après avoir terminé 12e, Wenger nous a décroché le titre.

Maintenant, bien sûr, je ne suggère pas que nous qualifierons même la Ligue des champions au cours des trois prochaines saisons, mais solidifier que la défense est essentielle à tout succès.

Lacazette et Ozil doivent être déplacés car ils n’ajoutent rien mais avec un recrutement intelligent si le club peut trouver le prochain Dennis Bergkamp – je sais que c’est plus facile à dire qu’à faire! en l’associant à Martinelli, alors nous pourrions être sur notre chemin.

Aussi, bravo à Mustafi et Xhaka, Mustafi a fait un super match l’autre jour et je ne frissonne plus quand Xhaka dans la ligne de départ est si bien fait pour les deux.

Graham Simons, Gooner, Norf London

Graham et son père

Grand email de Graham Kirk à propos de son père et comment une passion pour un club est un lien à vie.

Mon père est également décédé il y a quelques mois. Il avait 89 ans et a soutenu Liverpool toute sa vie.

Il m’a emmené à mon premier match à Anfield en 62 à l’âge de cinq ans. J’étais hypnotisé. Nous n’avions jamais beaucoup d’argent, mais les matchs étaient bon marché à ce moment-là, alors nous avons voyagé dans une Ford Anglia battue à Stoke, Wolves, Birmingham, Sheffield, partout où l’épave pouvait arriver.

J’ai tellement de souvenirs passés avec lui, comme la finale de la FA Cup de Leeds en 65, le légendaire match de St Etienne lorsque nous étions ravis du Kop, et des joueurs allant de Roger Hunt (son favori de tous les temps) à Dalglish (2e) et Suarez (3e).

J’aimerai toujours le football pour la passion partagée qu’il nous a donnée et pour les moments merveilleux, à la fois dans la victoire et la défaite, il a fourni. Soixante ans de débat, de joie, d’angoisse, de frustration et d’étonnement, souvent dans le même jeu.

Comme j’aurais aimé qu’il soit témoin de cette saison. Mais je sais comment il aurait réagi. «C’est le meilleur club du monde», aurait-il dit, «ce n’était qu’une question de temps.»

Malheureusement, son temps a été court de quelques mois.

Merci pour les souvenirs, papa. Vos petits-enfants assistent à chaque match et votre arrière-petit-enfant commence son voyage la saison prochaine.

Pip Rawli

Merci Graham. Quel merveilleux email. Idéal pour lire un mail comme ça, plus que les emails souvent imaginatifs ou flétris (coupables moi-même) que je lis souvent dans mailbag. Je suis sûr que moi et beaucoup d’autres penserons à votre vieil homme quand viendra le jour (toucher quoi que ce soit, même vaguement en bois).

Rowan Hansberry

Quelle belle lettre sincère.

Juste merveilleux.

Jon (non, je pleure très certainement), Lincoln

Je voulais juste remercier Graham Kirk d’avoir partagé son histoire sur ce que Liverpool et le football signifient généralement pour lui et sa relation avec son père.

Ce titre sera pour lui et tous les autres fans qui ont attendu si longtemps.

Max, Melbourne, Australie

Le courrier de Graham de ce matin m’a frappé. Mon père également de Liverpool et fan fan de Liverpool est également décédé juste avant Noël. Nous avons également fait ces appels et SMS d’après-match ensemble. Qui avait bien joué et qui nous devrions acheter ou laisser tomber. Je le manque et je me souviens le plus de lui à ces moments.

Je pourrais le faire participer à quelques matchs par an. Son dernier était à domicile à Leicester. Je pense qu’il savait que ce serait son dernier.

C’était ma 52e samedi et j’ai emmené mon partenaire au match. Elle avait été avec moi et papa à Norwich au début de la saison. Samedi, ma sœur cadette s’est également jointe à nous pour son premier match à domicile. Je voulais qu’elle fasse un pas dans les chaussures de football de son père. Nous sommes donc arrivés tôt et avons fait tous les rituels habituels. Inoubliable.

C’était une expérience géniale. Le résultat et la qualité de jeu étaient superbes. C’était surtout un temps de connexion non seulement avec papa mais aussi entre eux. Faire des souvenirs ensemble et avec des dizaines de milliers de fans des Reds. D’autres fans le feront dans d’autres clubs chaque jour de match, mais on en parle rarement.

Graham a raison sur la façon dont le football peut nous connecter les uns aux autres d’une manière très spéciale. Merci mon pote de nous le rappeler.

David lfc

Je pensais que le courrier de Graham de tout à l’heure était excellent et très émouvant. C’était un grand rappel que le football peut rassembler les gens, mais cela signifie aussi très peu dans le grand schéma des choses. Je sais que ce n’est pas la même chose que de perdre son père, mais j’avais un ami qui est décédé trop jeune, et l’une des dernières choses que nous avons faites ensemble a été de s’asseoir dans son lit avec un ordinateur portable pour regarder un match United.

Il avait été malade au début de la vingtaine, était entré en rémission mais est malheureusement tombé à nouveau malade. Il vivait à Newcastle à l’époque et avait reçu un traitement mais malheureusement cela n’a pas eu l’effet que tout le monde espérait. Il était trop malade pour rentrer chez lui, ce qui signifiait qu’il savait qu’il passerait ses derniers jours à Newcastle, alors j’étais allé avec un autre compagnon pour dire au revoir. Maintenant, tous ceux qui me connaissent savent que je déteste manquer un match – les dîners de famille sont réservés autour des jeux, je me suis faufilé lors des mariages, des anniversaires manqués, etc. United jouait (ironiquement) à Newcastle ce jour-là, mais je ne pouvais même pas penser au match et n’avait aucune intention de le regarder.

Cependant, quand nous sommes arrivés chez lui, mon compagnon alité n’en avait rien. Il était également un partisan d’Utd et voulait évidemment un semblant de normalité et de partager un dernier match avec ses amis. Nous nous sommes donc tous assis, nous sommes servis un verre du meilleur whisky (que mon autre compagnon avait passé des siècles à cueillir ce matin-là, mais mon ami ne pouvait pas le maintenir) et regardé United mettre en place l’une des performances les plus médiocres de tous les temps, se faire détruire 3 -0. Mais le résultat n’avait pas d’importance. Le football n’avait pas d’importance. Il est décédé il y a un peu plus de 8 ans (le 1er février) mais ce jour restera avec moi aussi longtemps que j’ai la chance d’être ici, de vivre et d’aimer la vie!

Même en tant que supporter de United, je suis très heureux de voir Liverpool gagner la ligue pour des gens comme Graham; ayant déjà eu quelques débats sensés dans la section des commentaires, il apparaît comme quelqu’un qui aime son équipe mais n’est pas totalement aveuglé (nous sommes tous un peu aveuglés). En ce qui concerne les autres courriers précédents, il est bon de voir que le sens de l’humour scouse est bien vivant étant donné qu’ils ont pris mon courrier en plaisantant sans mousser à la bouche pour prouver que ma méthodologie “scientifique” est incorrecte. Je pense que certains ont juste lu ce qu’ils voulaient voir et ont ignoré la première phrase et les crochets entre mon nom (j’ai dit la langue en joue). Vous penseriez que le fait d’être champion élu pourrait en alléger certains, mais je pense que l’expression que les enfants utilisent aujourd’hui est «déclenchée».

Garey (RIP Soupy) Vance, MUFC

Quelque chose pour briser la force de l’ennui de la ligue

Je suppose que cela va échouer, mais j’essayais désespérément de briser la force apparemment infinie de la discussion de la ligue et j’ai pensé qu’il valait la peine de signaler ce qui s’est passé dans le Derby de Bretagne en Ligue. Bien que moins connu que le PSG-Marseille ou Lyon-St Etienne, le match entre Nantes et Rennes est une savoureuse bataille locale pour les droits de vantardise. Nantes s’imposait 2-1 jusqu’à la 90e minute ce vendredi lorsque Rennes égalisait. Rennes a ensuite réussi à marquer un vainqueur. Cette raison pour laquelle je voulais signaler ce match est parce que le but gagnant a été initialement exclu pour hors-jeu avant d’être revu par VAR. Si je me souviens bien, un fan de Nantes a envoyé un mail il y a quelques semaines (à propos de Cardiff et Sala) et était curieux de savoir s’ils avaient été à ce match pour avoir une idée de l’atmosphère?

L’utilisation du VAR chez un vainqueur tardif pour mettre fin à un derby local semble être une opportunité évidente pour avoir une idée de la mesure dans laquelle il brise l’émotion d’un match…

NorthernSoul (NUFC)

United et leurs attaquants, attendez Glenn Murray?

Eh bien, la boîte aux lettres est actuellement vivante avec beaucoup de discussions sur Liverpool, donc j’ai pensé que je la mélangerais avec une nouvelle que vous chez F365 publié plus tôt aujourd’hui, Glenn Murray était considéré comme une cible pour Manchester United, Glenn Murray, Glenn Murray, 36 ans, d’accord, vous voyez l’idée, mais jumelez-le avec les commentaires de JFH sur United qui signe Ighalo montre qu’ils sont derrière Chelsea, Arsenal, etc., cela fait un discussion intéressante, si la réponse à vos problèmes est un attaquant de 36 ans qui a 2 buts en 17 matchs cette saison pour Brighton, alors je m’inquiète vraiment de la question que se pose United.

Un point supplémentaire en ce qui concerne SJ du Minnesota a fait ce matin que les arbitres ont un casque pour que nous puissions les entendre expliquer leurs décisions, etc., une excellente idée, a été mentionnée à plusieurs reprises, car au Royaume-Uni, nous avons un tel système pour le rugby, j’ai souvent Je me demande pourquoi nous ne l’appliquons toujours pas dans le football, cela ne peut pas être le risque d’entendre un langage offensant, principalement en raison de ce que nous entendons des chants de foule, etc., et ils ont une configuration similaire en Australie avec leurs arbitres dans la A-League tout mic’d up et leur n’est pas un problème.

Mikey, CFC (En parlant de NFL, peut-être un spectacle à la mi-temps lors de la finale de la Coupe pour sauver la FA Cup?)

N’était-ce pas le pire en 2013 ou 2016

C’était drôle que je pense que nous avions cet argument sur la meilleure / pire ligue lorsque Fergie a pris sa retraite (cette équipe était horrible et il a quand même remporté la ligue avec elle)

Puis quand Leicester a gagné – Eh bien, c’est seulement parce que le reste de la ligue a été terrible

Bizarrement, quand City l’a gagné avec 100 pts, c’était parce qu’ils étaient Peps imparable, une force presque parfaite,… que devaient faire les 10 prochaines années de leur domination

et maintenant parce que Liverpool a une énorme avance et a laissé les dominateurs Peps imbattables loin derrière son dos pour être des ordures ..

Les fans de Liverpool ne peuvent-ils pas juste en profiter à fond pour ce que c’est (une saison fantastique de football merveilleux) et si vous voulez en profiter davantage, alors profitez de tout le monde, il faut que tout ce que Klopp et ces joueurs ont fait a peu ou pas moins de sens que quand quelqu’un d’autre l’a gagné .. Mes pères plus grands que le vôtre classique!

C’est l’équipe la plus excitante de Liverpool que j’ai vue depuis très très longtemps (im 48).

Les équipes inférieures sont beaucoup plus fortes pour moi, c’est pourquoi les meilleures équipes ont perdu plus / perdu plus de points, pas sûr que ce soit plus fort dans toute la ligue ou pas, mais qui s’en soucie?!

Al – LFC – A acheté la chemise ‘Inévitable’ – Attendant juste le décompte de points pour obtenir un numéro dessus!

LFC femmes

Une lettre ouverte à FSG.

Je ne parle que pour moi-même.

Je ne pourrais pas être plus admiratif de la propriété de FSG par LFC. C’est ce que tous les fans aimeraient pour le club qu’ils soutiennent.

Mais.

L’état de l’organisation des femmes du LFC est si mauvais qu’il est une tache sur le club. D’après ce que je comprends, les femmes sont sur le point d’être effectivement reléguées des rangs professionnels… l’équivalent masculin serait en train de quitter le 91 (désolé Bury).

Je ne peux tout simplement pas croire qu’il faudrait un investissement démesuré (relativement parlant) pour corriger cela.

À un moment où nous volons et qu’il y a tellement de choses à se sentir bien, que diriez-vous de corriger celui-ci mal? Créons un club holistique avec une structure féminine dont nous pouvons être fiers. En ce moment, il me semble qu’ils marchent seuls.

Aussie Red