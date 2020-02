Est-ce que Kepa Arrizabalaga a joué son dernier match à Chelsea?

Londres, ANGLETERRE – 11 JANVIER: Kepa Arrizabalaga de Chelsea lors du match de Premier League entre Chelsea FC et Burnley FC à Stamford Bridge le 11 janvier 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Robin Jones / .)

Le message de samedi lorsque Frank Lampard a sorti la feuille d’équipe pour que Chelsea affronte Leicester City était fort et clair. Kepa Arrizabalaga est monté sur le banc avec le vétéran Willy Caballero pour le match nul 2-2 au King Power Stadium.

Jouer Caballero en matches de coupe, comme cela a été le cas cette année, est une chose, mais le mettre sur la route contre Leicester, troisième, signifie que le manager Frank Lampard est sérieux. Soit Kepa Arrizabalaga doit s’améliorer considérablement, soit le conseil d’administration doit faire appel à un nouveau gardien cet été.

Kepa Arrizabalaga aurait-il pu jouer le dernier match de Chelsea?

La saison historiquement mauvaise d’Arrizabalaga

La saison dernière, Kepa a rejoint Chelsea avec de grandes attentes, remplaçant Thibaut Courtois, parti pour le Real Madrid. Son mandat a bien commencé avec 14 feuilles blanches en championnat.

Cette année, cependant, le tour a été total de 180. Selon OptaJoe, Arrizabalaga connaît la pire saison en termes d’arrêt des tirs depuis qu’ils ont commencé à conserver les données lors de la saison 2003/04.

Le FBRef ne le note pas beaucoup plus haut non plus, se classant 19e sur 19 gardiens de but qui se qualifient avec le plus faible pourcentage d’arrêts de tous. Il se classe également près du bas en termes de pourcentage de blanchisserie.

Qu’il suffise de dire qu’Arrizabalaga a eu une mauvaise année et les statistiques justifient certainement Lampard de mettre le gardien espagnol au banc. Dans le match de Leicester samedi, le premier but a été dévié et aucun gardien, Caballero ou Arrizabalaga, ne l’aurait sauvé.

À plusieurs reprises, cependant, l’Espagnol a été fautif pour les buts, et à cause de cela, il s’est retrouvé sur le banc et le sera probablement à nouveau.

Caballero un député compétent pour Kepa Arrizabalaga?

Si Arrizabalaga reste collé au banc, Caballero est la seule option de Chelsea pour suppléer. Pour Chelsea, précédemment à Manchester City, et même avec l’Argentine, il a montré à quel point il peut être sujet à erreur, ce qui rend son inclusion aussi inquiétante que celle de l’homme qu’il remplace.

Contre Leicester, il l’a fait… ..d’accord. Il a fait un bel arrêt un contre un contre Jamie Vardy. Bien sûr, cependant, la catastrophe a frappé. Ce n’était qu’une question de temps.

Dans la seconde moitié, un centre a flotté de gauche à droite à travers la boîte et Caballero a quitté sa ligne pour le poursuivre. Alors qu’il s’approchait du côté de la surface de 18 mètres, il paniqua et se retourna, réalisant qu’il n’atteindrait pas le ballon à temps. Ricardo Pereira de Leicester a contrôlé le ballon et l’a ramené dans la surface de réparation pour que Ben Chilwell marque le deuxième but des Renards.

Arrizabalaga aurait-il imprudemment chassé un ballon, laissant le filet ouvert? Aurait-il remonté le temps pour arrêter le tir? Pourrait ou devrait avoir Caballero? Cette comparaison se fera inévitablement sans arrêt jusqu’à ce qu’Arrizabalaga revienne sur le côté (s’il le fait).

Lampard a joué Caballero pour une raison distincte. Peut-être qu’il tire les ficelles psychologiques qui amélioreront Arrizabalaga, tout comme les gens aiment le créditer d’avoir fait de même avec Christian Pulisic au début de la saison avant qu’il ne commence à bien performer.

Ou, il aurait pu tenter de faire pression sur le conseil d’administration pour faire venir un nouveau gardien cet été. S’il a pris sa décision et ne voit pas Arrizabalaga comme un avenir à long terme, les erreurs de Caballero et une poursuite des quatre premiers à la fin de l’année en disent long sur le conseil d’administration.

Que se passe-t-il ensuite?

Lampard a une raison de mettre Arrizabalaga au banc des accusés, bien que ce ne soit pas encore très clair quelle est cette motivation. Les plus cyniques diront qu’il veut saboter le reste de la saison, ne pas se qualifier pour la Ligue des champions, et faire pression sur le conseil d’administration pour dépenser.

C’est un peu riche. Cependant, considérer Arrizabalaga non pas comme le gardien à long terme et vouloir un remplacement ne l’est pas. Lampard a déclaré au conseil d’administration, à l’équipe, et bien sûr au gardien en particulier, que ses mauvaises statistiques, ses bagages antérieurs tels que le refus d’être remplacé lors de la finale de la Coupe Carabao de l’année dernière et le déclin général du jeu ne seraient pas tolérés. En fait, c’est inacceptable.

Si Kepa Arrizabalaga avait bien performé, gardé les draps propres et sauvé des points à Chelsea, le manager serait plus enclin à accepter ses problèmes. De toute évidence, ce n’est pas le cas.

Il a causé sa propre disparition au club. Ses talents ont dépassé ses problèmes, et maintenant, il a peut-être joué son dernier match à Chelsea à cause de cela.

