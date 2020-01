Est-ce que tout finit par s’effondrer pour Ed Woodward à Manchester United?

Ce n’a pas été la meilleure des semaines pour le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, alors que la pression monte sur lui pour conserver son rôle au sein du club.

Tout d’abord, sa décision de se retirer des négociations pour la starlette norvégienne Erling Braut Haaland a été prise pour ressembler à une énorme gaffe alors que le joueur de 19 ans a réussi un triplé lors de ses 20 premières minutes de football en Bundesliga allemande.

Deuxièmement, lorsque l’on craignait que Harry Maguire ne se soit blessé à long terme, il est apparu que Woodward n’avait pas inclus de clause de rappel dans l’accord de prêt de Chris Smalling avec la Roma.

Ensuite, après qu’il a été confirmé que Marcus Rashford serait exclu pendant au moins deux mois, il a été révélé que Woodward avait également omis d’inclure une clause de rappel dans l’accord de prêt d’Alexis Sanchez avec l’Inter Milan.

Woodward a permis à Ander Herrera de quitter le club lors d’un transfert gratuit cet été et a vendu Romelu Lukaku à l’Inter sans obtenir de remplaçants pour aucun des joueurs. Avec Paul Pogba, Scott McTominay et maintenant Marcus Rashford toutes les victimes à long terme, la stupidité de le faire est évidente pour tous.

L’ancien joueur Gary Neville a fustigé le record de recrutement de Woodward dans une interview avec The Telegraph. «United a la deuxième masse salariale la plus élevée au monde. Et c’est l’équipe qu’ils ont. C’est impardonnable. C’est vraiment … Je ne peux pas croire l’investissement qui a été investi dans l’équipe … et vous vous retrouvez avec ça sur le terrain … Si vous ne perdez pas votre travail pour avoir essentiellement supervisé cet investissement, cette masse salariale et mis cela équipe sur le terrain, alors je dois dire que quelque chose ne va vraiment pas.

Le record de recrutement épouvantable de Woodward ne se limite pas aux joueurs. Le Sun a révélé hier que le physio celtique et écossais Tim Williamson était censé rejoindre United pour renforcer le service médical surchargé.

Cependant, après trois mois de frustration pendant lesquels il n’a reçu aucun contact d’Old Trafford pour organiser les réunions nécessaires, il a dit à United de l’oublier et a décidé de rester au Celtic.

Patrice Evra a également suggéré cette semaine que Woodward n’était pas un homme de parole dans une interview publiée sur Twitter.

Woodward a même reçu cette semaine une gifle embarrassante où cela lui fait vraiment mal – du côté commercial – alors que Bloomberg a publié un article critiquant le fonctionnement du club du point de vue des actionnaires.

Entre autres choses, Bloomberg souligne que «Depuis l’introduction en bourse, Man Utd a rapporté 5,8% par an. La Juventus Football Club SpA italienne, la Borussia Dortmund GmbH allemande et l’AFC Ajax NV aux Pays-Bas, toutes cotées en bourse, ont enregistré des rendements moyens de 22% au cours de la même période. »

La popularité de Woodward est à son plus bas niveau, avec #SackWoodward tendance sur Twitter à travers le monde.

Tous les regards sont désormais tournés vers le transfert de Bruno Fernandes, qui saute dans les mains de l’homme d’Essex comme une barre de savon glissante. L’accord pourrait s’avérer être une rupture pour Woodward: s’il signe le joueur de 25 ans avant la fin de ce mois, la pression sera allégée, du moins pour un certain temps. Mais s’il ne le fait pas, même la fidèle famille Glazer pourrait être obligée de prendre des mesures pour enfin mettre Ed hors de sa misère à la tête de ce grand club.