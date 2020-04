Est-ce que trois à l’arrière est la solution pour Barcelone?

“Ah, je me demande ce qu’on va voir, trois à l’arrière, quatre? Une attaque à deux? »

La nomination de Quique Setién au poste de patron du Barça a suscité une vive inquiétude de la part des journalistes et des experts. Beaucoup ont mis en doute sa qualité et le fait qu’il avait une capacité d’entraîneur limitée au plus haut niveau. Pour les fans avides de la Liga et du Barça, cependant, la nomination signifiait plus. Oui, Setién n’avait pas entraîné un club de la taille de Barcelone, mais il s’était fait un nom en gérant des équipes de possession bien entraînées, en adhérant à son interprétation du football cryogénique. Quique était connu comme un peu puriste, un homme avec une détermination courageuse qui ne bougeait pas de ses principes.

Tout semblait bien.

Et c’était. Setién a bien fait lors de son premier match, une victoire un peu tiède 1-0 à domicile contre Grenade. Il employa un 3–5–2 en possession, qui devint alors un 4–3–3 sans lui; Sergi Roberto a été déployé comme troisième arrière central avec Ansu Fati comme ailier de fortune. Cela a assez bien fonctionné ce match-là, le Barça était dominant sur le ballon et solide sans lui. Dans les prochains jeux, cependant, le système a commencé à mal fonctionner, si vous voulez. Barcelone était torride contre Ibiza (victoire 2-1) et tout aussi mauvaise au Mestalla, perdant 2-0 le jour.

Photo de David S. Bustamante / Soccrates / .

Le 3–5–2 qui avait bien fonctionné contre Grenade se révélait désormais étouffant. Dans les deux matchs, le jeu du Barça était statique et il y avait un manque de créativité au milieu de terrain et en attaque. Cela était particulièrement évident contre Valence. Malgré avoir 74% de possession, le trio de milieu de terrain d’Arthur, Sergio Busquets et Frenkie de Jong (qui est très fort sur le papier) a eu du mal à produire quelque chose de substantiel. Les blaugranas avaient souvent six joueurs derrière le ballon sans coureur clair au milieu. Bien que l’ajout d’Arturo Vidal, contre Valence, ait modifié cela dans une certaine mesure, il était trop peu trop tard, car Los Che avait déjà pris le contrôle du jeu à ce moment-là. Le Barça ressemblait beaucoup au Betis de Setién à la fin de son séjour là-bas; ils avaient beaucoup de ballon et pas grand-chose d’autre.

Sergi Roberto a commencé comme arrière central droit dans un arrière trois sous Setién au Barça

Après la défaite à Mestalla, Setién a défait le 3–5–2 et est revenu au «statu quo» 4–3–3. Cela s’est traduit par quelques éléments. Tout d’abord, il a déplacé Ansu Fati vers la gauche. Il a été chargé de maintenir la largeur sur le côté gauche au lieu de Jordi Alba. Deuxièmement, Setien a laissé tomber Roberto pour le plus athlétique Nélson Semedo. Avec Messi tombant souvent profondément, Semedo a été invité à bombarder le champ droit sur le côté droit. En conséquence, Semedo a eu une influence démesurée sur le jeu de l’aile de Barcelone et a affiché un nous attaquant qu’il n’a jamais fait en deux saisons complètes sous Ernesto Valverde. Avec l’ajout de Martin Braithwaite, le 4–3–3 est devenu la norme. Initialement, Setién ne semblait pas sûr de déléguer toute la charge de travail du côté gauche de l’attaque à Ansu, mais avec l’ajout de Braithwaite, il semble qu’il sera le premier choix là-bas.

Photo de Tim Clayton / Corbis via .

Pour lutter contre le manque de coureurs dans le dernier tiers auquel il a été confronté avec le 3–5–2, Quique a déployé un intérieur avancé (ou deux) qui cherche à briser les lignes et à être une nuisance dans la boîte de 18 verges. En l’absence de Vidal, Frenkie était l’intérieur haut, chargé de diriger le milieu de terrain (et souvent la ligne d’attaque). Lorsque Vidal est revenu, l’entraîneur lui a demandé de se déplacer dans le demi-espace droit, pour couvrir Messi, Frenkie faisant de même sur l’autre aile. Jusqu’à présent, cela a fonctionné assez bien. Néanmoins, avec le bon personnel, il est tout à fait possible que le tacticien cantabrique puisse revenir au 3–5–2 ou 3–4–1–2 et réussir avec lui.

Les équipes de Setién jouent souvent une marque de football de possession défensive; ils défendent en gardant le ballon – son côté Betis est un excellent exemple. Cette possession défensive est ensuite couplée à la verticalité à travers le milieu de terrain pour maintenir une menace d’attaque. Ce n’est cependant pas une approche prudente. Les équipes de Setién jouent souvent avec une ligne dangereusement élevée (son bilan défensif en est la preuve). Une configuration de trois hommes lui permet de maintenir une certaine sécurité défensive, pour compenser le voyeurisme à venir.

Lorsque Quique a aligné le Barça en 3–5–2, le plus grand obstacle qu’il a rencontré était le manque de verticalité au milieu du terrain; qui fait partie intégrante de son approche de position défensive. Au Betis, c’est Lo Celso qui l’a fourni, à Las Palmas c’était Jonathan. Il n’a pas de vrai box to box huit à sa disposition, au Barça. Eh bien, Aleñá était là, mais c’est une autre histoire. Avec le retour d’Aleñá et / ou des investissements au milieu du parc, le patron de 61 ans pourrait combattre. Avec deux pivots plus profonds, tels que Frenkie et Busquets, le milieu de terrain avancé pourrait jouer contre les attaquants et leur permettre de faire des runs, tout en recevant dans des zones avancées.

Giovani Lo Celso a prospéré en tant qu’intérieur avancé du Betis de Setién, un profil pour occuper ce rôle que Barcelone ne possède pas actuellement.

Photo par Aitor Alcalde Colomer / .

Ce 3-4-1-2 pourrait également, bien sûr, travailler avec Messi en tant que milieu de terrain avancé ou 10 et deux pivots derrière lui. Cela ferait deux choses. Premièrement, cela permettrait à Messi de jouer dans sa position privilégiée et lui donnerait la licence d’itinérance et de création. Deuxièmement, l’ajout éventuel d’un attaquant (comme Lautaro Martínez) faciliterait la charge de travail défensive de Suárez et Messi, en particulier dans les zones centrales. Néanmoins, pour que cette formation fonctionne, le Barça devrait investir dans un attaquant ou bien préparer Griezmann à jouer en tant qu’attaquant.

Cela dit, et surtout, Setién aurait besoin de l’ajout d’un ou de deux ailes de qualité. Les ailes arrière étant la seule sortie de largeur, beaucoup de fardeau leur incombe. Alba n’étant pas ce qu’il était et Semedo toujours quelque peu incertain, le Barça aurait besoin de lourds investissements dans ces domaines. Cependant, cela est vrai à la fois dans un dos trois et un dos quatre. Les arrières latéraux sont bien trop intégrés au jeu moderne. La qualité est toujours la bienvenue. En fait, la qualité est toujours nécessaire.

Un système à trois fonctionnant bien est un plaisir à regarder. Cryuff lui-même serait d’accord. Avec la bonne combinaison d’investissement et de discipline tactique, Setién pourrait bien superviser une transition réussie. Tout reste à voir. Maintenant, cependant, nous avons un virus à traiter en premier. La première bataille à gagner avant le retour de la compétition avec l’impact ultérieur sur le sport.