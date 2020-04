Colombiens à l’étranger



Et ça James se pose même comme un dinosaure, mais pas comme un joueur de Madrid





Miguel Machado





10 avril 2020 10 h 04

Le Colombien continue de s’amuser en quarantaine et le fait avec son fils Samuel, qu’il a inclus.

James Rodríguez reste à la mode du Tiktok et continue de mettre en ligne du contenu audiovisuel sur ce réseau social où il a déjà dépassé le million d’abonnés.

Le Colombien profite de sa quarantaine avec son fils Samuel, qu’il a inclus dans plusieurs de ces vidéos. Le dernier d’entre eux était un curieux contenu viral sur ce réseau social dans lequel la personne imite un jeu vidéo. «Choisissez votre joueur» ou «choisissez votre joueur», a publié le dépliant de l’équipe nationale de Colombie.

La vidéo commence avec un athlète normal, sans maillot d’équipe, puis s’ajoute à celle de l’équipe nationale de Colombie, sans maillot et type de vacances, un dinosaure et même avec son fils, dans la facette de papa. Pas une trace du Real Madrid.

Bien que cela n’ait pas été controversé, certains fans n’ont pas manqué cette absence. “Vous êtes le milieu de terrain du Real Madrid”, “pourquoi n’avez-vous pas mis le Real Madrid”, sont certains des commentaires.

D’autre part, les fans et les adeptes de James se sont également moqués de la vidéo et ont choisi le mode papa et dinosaure comme le plus amusant.