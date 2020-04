Et Chicharito? Carlos Vela, le troisième athlète le plus populaire de Los Angeles

Source: Twitter @ 11carlosV

Les saisons brillantes qu’elle a eues Carlos Vela dans le football américain, en particulier dans LAFC, ils suffisaient pour être considérés Los Angeles, troisième athlète le plus populaire, Californie.

Cela se reflète dans une enquête réalisée par Université Loyola Marymountde Californie. Dans ce document, l’équipe de jeunes rojiblanco était positionnée à la troisième place du classement général seulement en dessous du joueur de basket-ball LeBron James et besibolista Cody Bellinger.

Une équipe, un but. Vous pouvez aider en restant à la maison pour sauver des vies dans le sud de la Californie. Pour les dernières informations sur COVID-19 de @aboutKP, visitez https://t.co/aAYqxuwhJc pic.twitter.com/9oKX2s0F74 – carlos vela (@ 11carlosV) 18 avril 2020

Carlos Vela, selon le journal «Los Angeles Times» est un «athlète exemplaire et grande contribution à l’équipe” Pour cette raison, il a obtenu un total de 8,3% des voix. LeBron, en premier lieu, a accumulé 46 pour cent; en tant, Bellinger il a reçu 10,7%.

En plus, ‘L’hyène«Est l’un des footballeurs MLS les plus acclamés avec d’autres athlètes latino-américains, comme le Venezuela Josef Martínez, Jonathan dos Santos et même le sien Javier Hernández.

Carlos Vela migré vers LAFC en janvier 2018 du Société réelle d’Espagne. Depuis son arrivée dans le football nord-américain, l’attaquant a enregistré un total de 57 scores et 23 passes décisives en six mille 214 minutes réparties en 71 matchs.