Et le rythme continue: le Real Madrid frappe Séville

Au cours des dernières saisons, le Santiago Bernabéu n’a pas été tout à fait un sanctuaire pour le Real Madrid. Que ce soit contre la crème de la crème de la Liga ou contre les équipes de la zone de relégation, l’avantage sur le terrain n’est pas automatique en raison de l’attente des Madridistas de gagner, ainsi que des prouesses tactiques de leurs adversaires. Cependant, il y a des équipes qui refusent de perdre à domicile contre certains rivaux. C’est exactement ce qui s’est produit samedi après-midi lorsque la séquence de victoires à domicile du Real Madrid contre Séville a été étendue à 13 avec une victoire 2-1.

Comme vous vous en doutez, les cinq vainqueurs de la Ligue Europa sont sortis de la porte avec une presse haute efficace et ont envahi toute pénétration du Real Madrid comme s’ils étaient des frelons défendant un nid. Luka Jovic et Lucas Vásquez n’étaient pas des facteurs car l’offensive du Real Madrid était étouffée et inconfortable. Alors que la confiance de Séville augmentait parallèlement à l’exécution de la stratégie de Lopetegui, le magnifique but de la tête de Luuk de Jong à la 29e minute a mis les fidèles de Séville sur le nuage neuf. Malheureusement pour eux, un examen VAR a refusé l’objectif. Tout leur élan a disparu par la fenêtre en quelques minutes. Les gestes d’incrédulité de Lopetegui et les plaintes des joueurs à l’arbitre Juan Martinez Munuera étaient trop familiers. Ce fut le premier signe de déjà vu.

Au début de la deuxième mi-temps, une étincelle était nécessaire pour faire avancer le Real Madrid. À la 57e minute, Casemiro a envoyé un magnifique coup de pied droit après avoir reçu une passe dorée au talon de Jovic. Il semblait que la foule assisterait à une autre victoire par une large marge, mais Séville a répondu avec un tir du pied gauche rayé de Luuk de Jong, qui a également été examiné par VAR mais cette fois autorisé à égaliser le match en quelques minutes. La bataille a continué, mais l’esprit du Real Madrid a été relancé et la foule locale a commencé à jouer un rôle de soutien.

Avec les remplacements intelligents de Zidane, les champions espagnols de SuperCopa récupéraient le milieu de terrain et creusaient des trous dans la défense de Séville. Les passes associatives de Karim Benzema et les sprints latéraux de Vinicius Jr. faisaient des ravages sur la ligne de fond de Séville. Lorsque Casemiro a repoussé une tête entre deux défenseurs à la 69e minute, c’est à ce moment-là que les roues sont sorties du wagon pour Séville. Leurs passes étaient imprécises, l’encrassement a augmenté et la pression de la balle a chuté. Un moment effrayant qui résume les maux de Bernabéu de Séville sur une décennie s’est produit à la 90e minute. N’ayant besoin que d’un seul but pour sauver un point et le Real Madrid ayant tout le monde derrière le ballon, Séville a négligemment remonté le ballon sans aucune urgence à trois minutes de la fin. Un Lopetegui animé a été vu agitant son bras gauche exigeant qu’ils poussent le ballon plus rapidement. Le but égalisateur n’est jamais venu.

Séville est un rival de qualité qui est actuellement en huitième de finale de la Ligue Europa. Cependant, chaque fois que leur équipe met le pied dans notre «Temple du football» depuis 2008, elle livre une brève bataille puis se replie comme un accordéon bon marché. Pour le Real Madrid, leur zèle et leur courage dans ce match sont louables car ces victoires de qualité servent bien dans la poursuite de leur 34e titre de Liga. L’histoire s’est répétée lorsque Séville a été flippée par les lumières vives et que le Real Madrid a monté un autre rapport en seconde période pour obtenir trois points. Alors que la deuxième moitié de la saison se poursuit, l’espoir à l’intérieur de Madridismo est que l’équipe termine chaque match à domicile contre des adversaires majeurs, que ce soit en Liga ou en Ligue des champions. Certains plats maison pourraient être la recette d’un ou plusieurs titres ce printemps. ¡Hala Madrid et nada más!

– Christian Paredes (@Xian_D_Paredes) est membre fondateur et ancien président (2012-2016) de La Peña Madridista Sur de California (@RmSurCalifornia)