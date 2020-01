Et maintenant pour Barcelone et Ernesto Valverde?

Barcelone a eu un week-end assez traumatisant alors que les choses se déroulent et que nous entamons une nouvelle semaine dans un vrai bordel et que l’avenir d’Ernesto Valverde au club n’est pas clair.

Le club a passé ces derniers jours à poursuivre publiquement Xavi, une décision qui semble avoir échoué pour l’instant mais qui pourrait voir l’ancien milieu de terrain arriver cet été.

Ernesto Valverde reste le manager du club, mais il sera très conscient que son club a fait de son mieux pour le remplacer et a vu sa position au club affaiblie.

Le joueur de 55 ans devrait toujours suivre une formation lundi matin, ce qui risque d’être un peu gênant, d’autant plus qu’il a été rapporté que de nombreux joueurs du Barça ont téléphoné à Xavi ce week-end pour savoir s’il accepterait. l’offre du club.

Des rapports ont également affirmé que Barcelone avait également été refusée par Ronald Koeman, que le patron du Barça B, García Pimienta, avait été prévenu la semaine dernière de la possibilité de prendre le relais jusqu’à la fin de la saison et que Mauricio Pochettino était désormais devenu le premier choix pour gérer le club.

Alors, où tout cela laisse-t-il Valverde? Le sport dit qu’il est énervé mais rien ne laisse penser qu’il va démissionner. Cependant, il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait toujours être renvoyé même si Xavi ne semble pas venir.

Mundo Deportivo estime que Garcia Pimienta pourrait prendre le relais jusqu’à la fin de la saison, Xavi étant alors nommé en été après la fin de son contrat avec Al Sadd.

Bien sûr, quiconque gère le club jusqu’à la fin de la campagne a été confronté à un autre problème dimanche, lorsque Luis Suarez a été exclu pendant quatre mois après une opération au genou.

L’international uruguayen compte 14 buts et neuf passes décisives pour le Barça cette saison, et même si Antoine Griezmann sera probablement son remplaçant direct dans le onze de départ, sa blessure laisse le Barça léger en attaque.

Ousmane Dembele ne devrait pas revenir avant février, et son record de blessures n’inspire guère confiance qu’il jouera régulièrement jusqu’à la fin de la saison. Les jeunes Ansu Fati, 17 ans, et Carles Perez, 21 ans, sont en forme, disponibles et talentueux mais bruts.

La fenêtre de transfert de janvier est ouverte mais est difficile à négocier avec succès avec les équipes qui détestent perdre des joueurs au milieu de la saison. Les dernières signatures hivernales du Barça n’inspirent guère confiance non plus: Kevin-Prince Boateng, Jeison Murillo, Yerry Mina et Philippe Coutinho ne sont que quelques-uns des joueurs arrivés récemment et partis rapidement.

Barcelone devra également résoudre sa situation de gestion avant de plonger dans la fenêtre de transfert, ce qui signifie que ce sera probablement une autre semaine chargée et dramatique au Camp Nou.