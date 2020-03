“Et vous pensiez que je ne

La La mère de Cristiano RonaldoDolores Aveiro est déjà rentrée chez elle après avoir été libérée et a publié un message sur Instagram la remerciant pour tout le soutien qu’elle a reçu pendant son séjour à l’hôpital.

21/03/2020 à 16:48

CET

Sport.es

“Et tu pensais que je ne reviendrais pas”commenta-t-il en riant. “Je suis revenu avec calme et tranquillité d’esprit, et aussi avec une pensée dans un ton de message: pourquoi en juger par la couleur de la peau, par les vêtements ou chaussures que nous portons ou par l’apparence de chacun. Nous ne sommes rien par rapport à la vie, nous ne sommes que des piétons dans ce monde. La vie est une leçon et nous devons juste l’apprécier et être reconnaissante de tout. Et ayez foi en Dieu que tout ira bien! “, A expliqué la mère de la Juventus.

Début mars, Dolores Aveiro a subi un accident vasculaire cérébral à Madère et a été admise à l’hôpital Nélio Mendonça de Funchal. Pendant son séjour au centre médical, la mère du footballeur a publiquement remercié tous les médecins pour leur travail. Elle est maintenant rentrée chez elle, entourée de sa famille.

“J’ai la chance d’avoir l’opportunité de vivre pour aimer ma famille et les avoir près de moi. Merci à tous les membres de ce côté pour leur soutien et leur affection, ce fut une journée difficile, mais celle de luttes et de victoires. Je suis déjà dans ma petite maison entourée de l’amour de ma famille, qui sont ma force et mes bonnes énergies. Je serai ici comme je veux, mais toujours en prenant soin de moi d’abord … et ayez foi, tout ira bien! Restez à la maison! “.