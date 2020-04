étapes pour le renouvellement

L’auteur du croissance disproportionnée à la Lazio ces dernières années est, sans aucun doute, son entraîneur Simone Inzaghi. Le technicien de Plaisance a expiré le contrat en 2021 et les propositions de l’étranger PSG et Barcelone viennent les uns après les autres. Le club de biancoceleste n’a cependant pas l’intention de laisser partir son entraîneur, c’est pourquoi le président Claudio Lotito a déjà le renouvellement contractuelle.

Chiffres et détails

Selon ce que rapporte Radiosei, la Lazio tentera de prolonger la durée du contrat de Simone Inzaghi jusqu’à 2025 avec un engagement de 3 des millions euros par saison. La rencontre entre le président et le coach aurait déjà été inscrite à l’ordre du jour.

Une histoire qui se résume facilement avec le titre d’une des plus belles chansons du répertoire de reine: “Le spectacle doit continuer”. Le spectacle doit continuer; les fans de Lazio et le club de biancoceleste ne veulent pas renoncer à tout cela.