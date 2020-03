“Êtes-vous sûr qu’il y a maintenant un champ neutre?”

L’hypothèse ce matin, l’officiel en fin d’après-midi. Selon l’Organisation mondiale de la santé, Covid-19 est une véritable pandémie, en fait, il y a des infections dans plus de 100 pays à travers le monde.

LA PANDÉMIE MAIS L’UEFA …

La nouvelle pourrait donc inévitablement bloquer également les coupes européennes, bien que L’UEFA semble prête à jouer pour les matches Sevilla-Roma et Getafe-Inter sur un terrain neutre et dans la course sèche ne pas trop déranger le calendrier. À cet égard, le commentaire de l’AIC est caustique, ce qui, à travers les mots de Damiano Tommasi il a exprimé tous ses doutes en lançant une flèche pas trop voilée sur la plus haute instance de football européenne: “Sommes-nous sûrs qu’il existe aujourd’hui un terrain neutre?”.