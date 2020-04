“Étonné par une telle légèreté et interférence”

Il ne faut pas longtemps pour attendre Ligue Serie A, qui répond aux déclarations émises par Giovanni Malagò au Corriere dello Sport. Ci-dessous, le communiqué de presse officiel.

Le communiqué de presse

“La Ligue de Serie A manifeste sa stupéfaction devant la légèreté et l’ingérence du président du CONI Giovanni Malagò en décrivant, dans une interview accordée au Corriere dello Sport, les relations entre la Ligue elle-même et les titulaires de droits de télévision. La Ligue de Serie A, depuis le début de la situation d’urgence liée à l’impact de Covid-19 sur le football, est en contact permanent avec les diffuseurs qui détiennent les droits TV. Ces relations sont également régies par des dispositions contractuelles claires. La Ligue de Serie A est également constamment mise à jour avec la FIGC et les autres composantes du système de football pour explorer toutes les options possibles, poursuivant de la même manière le dialogue avec les autres ligues européennes, Eca, UEFA et FIFA. Nous espérons, en une période de grande difficulté pour le pays, que chaque institution travaille, avec un sens des responsabilités, de manière constructive et proactive pour le bien commun, sans créer, comme le dit le président du Coni, “des conflits qui nuisent à toute planification ».