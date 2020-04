Eto’o: “Mes conseils ont changé la carrière de Messi. C’est un garçon extraordinaire”

Samuel Eto’o, un ancien attaquant de l’Inter et de Barcelone, a réservé des mots pour le miel à son ancien partenaire, Leo Messi: “Au début, il a alterné entre la première et la deuxième équipes et a montré de grandes choses. Vous saviez déjà ce qu’il allait devenir Je suis content parce que tout est grâce à lui; il n’a pas changé du tout, c’est toujours la même bonne personne que j’ai rencontrée. Il m’a récemment remercié pour des conseils qui ont changé sa carrière, mais je ne veux pas le révéler. Il a eu des moments sombres , mais il n’a jamais perdu son talent. Je suis heureux qu’il ait écrit l’histoire, ce n’est pas encore fini. Il sera presque impossible de répéter ses actes. Sa force est le personnage: tout le monde l’apprécie et l’aime en tant que joueur, mais c’est avant tout un garçon extraordinaire et je suis fier d’être son ami “.

