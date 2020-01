“Étrange match avec la Juve Stabia. Nous avons eu le ballon”

Roberto Muzzi, coach deEmpoli, a commenté la défaite 1-0 sur le terrain Juve Stabia.

Pour l’entraîneur italien, la contribution des nouveaux greffons ne suffit pas: “J’ai essayé le 4-3-3 et cela m’a aussi donné de bonnes réponses des nouveaux arrivants, je pense que c’est la voie à suivre mais il y a beaucoup de travail à faire. La Juve Stabia nous a-t-elle mis en difficulté? C’était en fait un jeu étrange. “

Et il ajoute: “Nous avions le ballon du match en main, avec des adversaires capables de contre-attaquer comme nous l’espérions, mais je me souviens de quelques occasions des deux côtés, et sur ce point nous devons être pires. Pression sur ma position? Un entraîneur doit être habitué à vivre sous pression. ”