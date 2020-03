Etudes de la série A pour réduire le salaire des joueurs

La Ligue de Série A étudie en ces jours de crise due à l’émergence du coronavirus les mesures à prendre pour contenir l’impact économique provoqué par l’interruption du tournoi et, parmi eux, une baisse du salaire des footballeurs.

Malgré le fait que les deux tiers de la saison aient déjà été joués, l’interruption de la Serie A peut entraîner des dommages économiques de plus d’un milliard d’euros, selon l’économiste Marco Bellinazzo et le président de la Fédération italienne de football (EFE). FIGC), Gabriele Gravina, a récemment estimé que tous les membres du monde du football devraient apporter leur contribution en ce moment.

“Il ne peut être tabou de parler de réduction des salaires. Nous devons comprendre que l’urgence nous affecte tous et que notre monde doit également pouvoir changer. Des gestes responsables sont nécessaires”, a récemment déclaré Gravina.

Il n’a pas fallu longtemps à l’Association italienne des footballeurs (AIC, par son acronyme italien) pour prendre position, qui a publié un communiqué dans lequel elle assure qu’il est encore tôt pour analyser cette éventualité. “Nous avons tous intérêt à ce que l’équilibre économique soit préservé et c’est pourquoi nous devons étudier tous les éléments de ce moment. Le manque de revenus, le report des concours, l’annulation des événements, le manque d’aide gouvernementale, l’aide fédérale.” Tous ces éléments nous diront quel sera le rôle des joueurs “, a déclaré le président de l’AIC, Damiano Tommasi.

Une ligne sur laquelle le vice-président Umberto Calcagno a insisté: “Il est tôt pour parler des salaires. Pour le moment, nous parlons des dommages qui seront enregistrés dans notre système. Ce n’est qu’après avoir été quantifiés que nous pourrons prendre des décisions. Pour cette raison, réduire le Le salaire n’est pas le principal problème pour le moment. “

“La priorité est l’urgence du coronavirus”, a-t-il conclu. La propagation du coronavirus en Italie a déjà provoqué des millions de pertes de revenus générés par les guichets et les dégâts au niveau des droits de télévision et des sponsors peuvent gravement affecter 75% des clubs professionnels du pays.

L’expert de l’industrie du sport, Marco Bellinazzo, a souligné dans une récente interview à l’EFE que bien qu’une partie de l’argent des contrats de parrainage et de droits de télévision ait déjà été versée, une suspension définitive de la ligue et de la saison internationale aurait des conséquences énormes pour le football. Italien.

“En Italie, le revenu des droits de télévision est de 1,4 milliard par an, dans une zone commerciale qui vaut environ 600 millions par an pour toute la série A. Une partie de la saison a déjà été jouée, nous parlons donc de 600 millions d’euros de pertes pour les droits de télévision et environ 200 millions d’euros de dommages par les sponsors “, a-t-il rapporté.

“A cela s’ajoutent environ 150 millions de pertes de billets. On parle de dégâts qui se situent autour de 950 ou 1 000 millions d’euros. C’est le montant d’argent en danger”, a-t-il ajouté. Selon les dernières données officielles de la Protection civile, les décès en Italie dus au coronavirus sont déjà 3 405, faisant de ce pays le premier au monde en nombre de morts, devant la Chine (3 245).