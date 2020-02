Eugenio Corini est renvoyé de Brescia

Il Brescia Italien a annoncé le limogeage de son entraîneur Eugenio Corini, cessation qui se produit pour la deuxième fois en trois mois et en raison de mauvais résultats de l’équipe italienne en Serie A.

L’avant-dernière marche du groupe Lombard dans le classement avec à peine 15 points en 22 jours et sa situation sportive a provoqué la deuxième destitution de Corini, qui avait déjà été licencié fin novembre dernier.

Ensuite, Brescia a nommé Fabio Grosso, champion du monde avec l’Italie en 2006, mais il a perdu ses trois premiers matchs et le club a décidé de repayer Corini à nouveau. Il a remporté ses deux premiers matchs, mais des sept suivants, il n’a réussi qu’à en tirer deux et a perdu les cinq autres, laissant l’équipe à égalité de points avec le SPAL. Maintenant, le cadre président Massimo Cellino devrait chercher un technicien qui parvient à l’éloigner de la descente en Serie B.

L’équipe italienne Il n’a plus gagné de match depuis le 14 décembre quand il a réussi à battre Lecce à domicile 3-0. La situation est critique à l’échelle mondiale. Malgré cela, un joueur se démarque des autres, il s’agit Sandro Tonali de 19 ans qui a été fait avec la position de milieu de terrain défensif et est l’une des révélations de la série A.

Ses coéquipiers ne se démarquent pas positivement, la star théorique de l’équipe, Mario Balotelli, qui compte 5 buts en Serie A, etstuvo près de quitter le club. Même son propre président Massimo Cellino a ouvert la porte à l’international italien: “Mario il est triste parce qu’il ne peut pas exprimer son football. Jouer en Serie A pour vous sauver est un grand sacrifice, peut-être pensiez-vous que c’était plus facile. “Enfin Balotelli est resté et doit faire un pas en avant s’il veut que Brescia ne démarre pas la saison où il a joué la série B.