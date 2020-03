Euro 2020 entre déplacement de race et report à 2021. Les positions de l’UEFA et des ligues

Avec les premières contagions de footballeurs professionnels, les dernières par ordre chronologique celle de Daniele Rugani de la Juventus, L’UEFA est appelée à un acte de grande responsabilité envers les citoyens européens. Sous-estimer le pandémie déclenchée par Covid-19 ce serait absurde et sans précédent, petit à petit tous les États du monde concernés adoptent des mesures restrictives, même ceux qui avaient initialement fait preuve d’un certain scepticisme à cet égard.

ENVOYER LES TASSES, EURO 20 … 21?

Le premier problème à résoudre concerne la Ligue des champions et la Ligue Europa, des compétitions qui risquent sérieusement de glisser pendant au moins deux semaines, Avril devrait être le mois de vérité pour la reprise des affaires. Mais le plus gros mal de tête est Euro 2020, les Fédérations Nationales font pression pour que les Européens itinérants glissent jusqu’en 2021, une décision jugée appropriée et inévitable compte tenu du moment. De plus, en reportant la compétition pour les équipes nationales, les différentes ligues pourront mieux gérer la reprise et la conclusion des différentes ligues de football. La Ligue des Nations et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, cependant, créent de nombreuses difficultés au sommet du football mondial.

ALLIAGES COMPACTS, PENSÉES CEFERIN…

Selon l’ANSA, la Ligue de Serie A, mais pas seulement, pousse au report et à la conclusion des championnats afin de respecter les contrats existants et les souhaits des fans. Ce matin, le secrétaire général de l’UEFA discutera de la vidéoconférence avec des représentants des principales ligues européennes de football. Cependant, la position de Ceferin, président de l’UEFA, semble se bloquer ailleurs. La République en fait parle d’un déplacement des matches de l’Euro 2020 dans des zones peu touchées par la contagion de Covid-19, avec la Turquie en pole position et aux côtés de Ceferin pour que cette solution soit adoptée. Le jeu est ouvert, les Fédérations sont prêtes à se battre pour faire valoir leurs droits et protéger la santé collective.