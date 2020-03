Euro 2020 reporté pour 2021

Au milieu de la brutale pandémie de coronavirus, les représentants de l’UEFA ont tenu une téléconférence le 17 mars. Les membres des 55 associations nationales continentales ont participé et se sont mis d’accord sur un certain nombre de décisions cruciales concernant le football européen.

La décision clé a été de reporter le Championnat d'Europe d'un an. Au lieu de cet été, la plus grande compétition d'équipes nationales du continent se tiendra du 12 juin au 12 juillet 2021. L'objectif est de libérer de l'espace pour les compétitions nationales et continentales de clubs qui se termineront à l'été 2020.

La plus grande crise que le football ait jamais connue

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a décrit la situation actuelle comme la plus grande crise que le sport ait connue de sa longue histoire. Le report était une décision attendue prise pour une cause plus grande. Le Ceferin et le président de la FIFA, Gianni Infantino, ont confirmé le plein soutien des 55 associations qui ont participé à la téléconférence mentionnée.

Les pertes financières seront énormes. Nous parlons de centaines de millions d’euros. Vous ne pouvez qu’imaginer comment les fans de football à travers le continent se sentent, d’autant plus que c’était censé être l’euro inaugural qui se jouerait dans plusieurs pays. Le concours se tiendra l’année prochaine dans le même format, avec 12 pays distincts l’hébergeant. Les mêmes sites, dont ceux de Dublin, Glasgow et Londres, accueilleront des matchs.

Les décisions de suivi

Le report de la plus grande compétition continentale de football masculin pour les équipes nationales pourrait entraîner plusieurs autres changements. Le Championnat d’Europe féminin, qui n’était prévu que pour l’été prochain, sera probablement reporté à l’été 2022. L’UEFA éviterait ainsi d’avoir deux grands événements en même temps puisque la Coupe du monde de football de la FIFA 2022 devrait se disputer en novembre. /Décembre.

Le Championnat d’Europe des moins de 21 ans est une autre préoccupation car il devrait avoir lieu en même temps (l’été 2021). Il y a de fortes chances que ce concours soit également reporté d’un an.

D’autres associations ont réagi de la même manière: la Copa America a été reportée d’un an et se jouera à l’été 2021, tout comme l’Euro. Le Championnat d’Afrique des nations était prévu pour avril de cette année au Cameroun mais sera également reporté sans aucun doute.

Ligues nationales et compétitions continentales de clubs

La décision susmentionnée laissera un espace pour que toutes les ligues nationales soient terminées à l’été 2020 (au lieu de l’Euro). Avec l’espoir que la pandémie disparaîtra d’ici là, toutes les ligues majeures devraient terminer les saisons en juin.

De plus, la finale de la Ligue des champions a été reprogrammée et devrait être disputée le 27 juin, trois jours après la finale de la Ligue Europa. Les lieux sont restés inchangés. Cependant, les formats de calendrier pourraient être modifiés afin que les jeux puissent être joués dès que possible (conformément aux politiques de santé et de voyage des gouvernements). Les matchs de Ligue des Champions / Ligue Europa se jouent généralement en milieu de semaine mais ne vous étonnez pas de voir les rencontres de ces compétitions prévues pour les week-ends cet été.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’Angleterre?

Les Trois Lions pourraient bénéficier de manière significative en raison du report de l’euro. Le talisman de Tottenham et le capitaine anglais Harry Kane ont été blessés pendant un certain temps. L’attaquant devait manquer la phase de groupes du tournoi majeur. Gareth Southgate a eu beaucoup de problèmes avec la liste des joueurs blessés, en particulier dans la ligne d’attaque. Marcus Rashford, Tammy Abraham et Jamie Vardy ont tous été mis à l’écart pour leurs équipes respectives ces derniers temps et leur forme serait plus que discutable cet été.

S’ils évitent de nouvelles blessures l’année prochaine, l’Angleterre devrait avoir le plus fort alignement possible à l’Euro 2021.