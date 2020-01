Euro Paper Talk: Bruno Fernandes revient sur l’offre de Man Utd; L’attaquant de Fenerbahce devrait également signer pour 25 millions d’euros

Manchester United est de retour en pourparlers sur un accord pour Bruno Fernandes après avoir augmenté son offre, tandis que les Red Devils ont également fait une approche pour un attaquant de Fenerbahce, selon l’Euro Paper Talk de samedi.

UNISSEZ L’ANTE POUR BRUNO FERNANDES

Manchester United et le Sporting Lisbonne sont assis autour de la table de négociation pour Bruno Fernandes après que des informations au Portugal aient affirmé que les Red Devils avaient cédé et accepté de payer un supplément pour le milieu de terrain.

La saga on-off a pris une tournure pire jeudi soir quand il a semblé que le transfert était hors de la table avec les deux clubs apparemment incapables de s’entendre sur un accord et L’homme d’argent uni Joel Glazer refuse de sanctionner l’accord.

Cependant, O Jogo déclare désormais que United a augmenté son offre initiale de 50 millions d’euros (avec 10 millions d’euros de bonus supplémentaires) à 55 millions d’euros (plus 10 millions d’euros de bonus), ce qui a suffi pour stimuler à nouveau l’intérêt du sport.

Record [via Sport Witness] allez un peu plus loin; ils affirment que United est revenu à la table «ces dernières heures» et que les négociations ont été «réactivées» et «s’intensifient».

De plus, ils déclarent que l’entraîneur du Sporting, Silas, a prévu le match de lundi contre Maritimo avec et sans son milieu de terrain vedette sur le côté, au milieu de nouvelles craintes que le milieu de terrain sera, après tout, maintenant vendu.

Avec six jours restants dans la fenêtre, c’est un vrai cas de regarder cet espace….

Manchester United, quant à lui, aurait également déposé une offre pour l’attaquant de Fenerbahce Vedat Muriqi.

Le Kosovan, également fortement lié à Tottenham en remplacement du blessé Harry Kane, est sous contrat avec les Canaries jaunes jusqu’en juin 2023.

Cependant, Fotospor a rapporté samedi que United avait contacté Fener au sujet d’un accord et était prêt à atteindre son prix demandé de 25 millions d’euros.

Solskjaer est désespéré d’ajouter un nouvel attaquant à ses rangs après avoir perdu Marcus Rashford pendant trois mois à une fracture de stress dans le dos et était, bizarrement, lié à un duo d’attaquants africains samedi matin.

ET LE RESTE

L’entraîneur de l’Inter Milan Antonio Conte permettra à Man Utd et Everton de viser Matias Vecino à partir – s’il parvient à obtenir la signature d’Allan de Napoli en remplacement (Calciomercato)

L’entraîneur-chef de Lille Christophe Galtier admet qu’il n’est pas certain que le défenseur français Boubakary Soumare, lié à Manchester United, sera toujours au club à la fin de la fenêtre de transfert (Goal)

Arsenal a déclaré à Dani Ceballos qu’ils voulaient qu’il reste au club alors que le milieu de terrain voulait que le Real Madrid coupe court à son prêt et l’envoie ailleurs (Sport)

Marcos Rojo est “à un pas” de son retour en Argentine avec Estudiantes (Ole)

Barcelone envisage un mouvement de 60 millions d’euros pour l’attaquant de Valence Rodrigo Moreno avant la date limite du mercato de janvier (Mundo Deportivo)

Les Roms sont sur le point de signer le prêt de l’ailier barcelonais Carles Perez avec obligation d’achat pour 13 millions d’euros (Sky Italia)

L’agent de Lorenzo Insigne, Mino Raiola, a contacté l’Inter Milan pour leur offrir la première option de signer l’attaquant italien de Napoli (Calciomercato)

Liverpool espère battre le Real Madrid et Barcelone à la signature du milieu de terrain Benfica Portugal U19 Rafael Brito, qui dispose d’une clause de libération de 38 M £ (Record)

Le défenseur du Real Madrid, Achraf Hakimi, a laissé entendre qu’il reviendrait au club à la fin de la saison après son passage au Borussia Dortmund (AS)

Le jeune attaquant de Leeds United, Kun Temenuzhkov, est sur le point de signer pour le club de Valence CF La Nucía (Golsmedia)

Man Utd a reçu un énorme coup dans sa quête pour résoudre sa pénurie dans le département des attaquants après que la machine à but Edinson Cavani ait rejeté une énorme offre de venir à Old Trafford (RMC Sport)

Le dernier contrat du Real Madrid, Hugo Vallejo, a accepté de rejoindre la division de la Segunda Deportivo la Coruna en prêt (Marca)

Séville, équipe de la Liga, et l’AC Milan, géant italien de la Serie A, ont poursuivi leurs discussions concernant un éventuel déménagement de l’ailier Suso (ABC de Sevilla)

L’ancien attaquant de l’Atletico Madrid Yannick Carrasco a été lié à un transfert de prêt choc à Crystal Palace de son côté CSL Dalian Yifang (Sky Sports)

Pablo Mari est sur le point de déménager à Arsenal après que le défenseur espagnol s’est rendu à Londres pour accomplir les formalités d’un changement de 7 millions de livres de Flamengo (Globo Esporte)

Le Real Madrid a conclu un accord avec l’attaquant Karim Benzema sur une prolongation de contrat pour le garder au Bernabeu jusqu’en 2022 (AS)

L’ailier défavorisé de l’Inter Milan, Matteo Politano, devrait rejoindre ses rivaux de la ligue Napoli dans un contrat de 21 millions d’euros (Gazzetta dello Sport)

Le patron de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, a déclaré qu’il déciderait si Willian Jose, la cible de Tottenham, serait sélectionné pour jouer contre Majorque dimanche. L’attaquant brésilien de 28 ans a été laissé de côté en milieu de semaine alors qu’un transfert semblait imminent (Marca)

L’attaquant du RB Leipzig Jean-Kevin Augustin, actuellement prêté à Monaco, a demandé à son agent de lui assurer un transfert à Leeds United après que l’équipe de Marcelo Bielsa eut fait une enquête. (L’Equipe)

Arsenal est en pourparlers avancés avec l’Atletico Madrid sur un éventuel accord avec le milieu de terrain français Thomas Lemar (RMC Sport)

West Ham a entamé des pourparlers avec Amiens sur un accord pour signer l’attaquant français de 25 ans Serhou Guirassy (Le10 Sport)

Liverpool prépare la signature de Fabian Ruiz avec de grosses sommes d’argent après que des informations en Espagne ont affirmé avoir vu une approche pour Isco rejetée par le Real Madrid (El Desmarque)

Les Roms clôturent la signature de l’ancien ailier de la Real Sociedad à Manchester United, Adnan Januzaj (Calciomercato)

L’ancien défenseur de Manchester City, d’Arsenal et de France Bacary Sagna est en pourparlers avec Nantes. Le joueur de 36 ans est joueur autonome après l’expiration de son contrat avec l’Impact de Montréal (L’Equipe)