Euro Paper Talk: la liste de souhaits pour un transfert de 300 millions d’euros à Liverpool a été révélée; Leeds contacte Celta Vigo sur l’ailier

Jurgen Klopp a remis à Liverpool une liste de courses de cinq joueurs pour maintenir le club au sommet du football national et européen pour les années à venir, tandis que Leeds a identifié une cible d’ailier de grand nom, selon les journaux européens de jeudi.

KLOPP ÉTABLIT UNE LISTE D’ACHATS DE CINQ HOMMES POUR LIVERPOOL

Jurgen Klopp aurait déclaré aux chefs de Liverpool des cinq joueurs qu’il voulait que le club cible au cours des deux prochaines fenêtres de transfert.

Les champions d’Europe et du monde sont bien partis pour mettre fin à leur attente nationale de 30 ans pour décrocher un titre de champion, malgré les inquiétudes de notre chroniqueur Liverpool démon-monté.

Mais plutôt que de rester immobile, Klopp serait actuellement en train de planifier une longue période de succès à Anfield à la fois sur le front national et européen et, à ce titre, aurait établi une liste de souhaits de transfert avec le directeur sportif du club, Michael Edwards. .

Selon un rapport de Goal, Klopp a placé le demi-centre de Séville Diego Carlos au sommet de sa liste de candidats. Le Brésilien est en excellente forme depuis qu’il a rejoint Los Nervionenses à Nantes l’été dernier et il est affirmé que les Reds sont prêts à respecter la clause de sortie de 75 millions d’euros de son contrat.

Un partenariat pour la défense de Carlos et Virgil van Dijk serait certainement l’un des plus méchants du moment et estime que l’ajout du joueur de 26 ans peut ajouter plus d’acier et de cohérence à leur ligne de fond avec des goûts de Dejan Lovren, Joel Matip et Joe Gomez tous souffrant de blessures diverses au cours des deux dernières saisons.

Selon le rapport, Liverpool tient également au milieu de terrain de Brescia Sandro Tonali – évalué à 300 millions d’euros ridicule par le propriétaire excentrique Massimo Cellino. Tonali a été comparé à Andrea Pirlo et devrait se rapprocher de la barre des 50 millions d’euros s’il est pris à l’écart de la tenue de Serie A.

En outre, Klopp veut également que Liverpool signe un de Jadon Sancho ou Leon Bailey, deux ailiers qui chercheraient n’importe quoi entre 60 et 100 millions d’euros chacun. Les journaux du matin détaillaient ici l’intérêt des Reds pour la star de Bayer Leverkusen Bailey.

Enfin, Klopp aurait manifesté un intérêt concret pour la signature de Joe Gelhardt de Wigan. Nous vous avons d’abord parlé de l’intérêt de Liverpool pour l’adolescent en octobre – et maintenant, il semble qu’une approche ferme sera bientôt adoptée.

ET LE RESTE

Leeds a approché Celta Vigo pour un accord avec l’ailier Emre Mor, actuellement en prêt à Galatasaray. Cependant, United ne veut traiter qu’avec la Liga en raison du mauvais sang qui existe entre les espoirs de promotion du Championnat et les Turcs. Brentford a également été lié (Fotospor)

Le directeur sportif de la Roma, Gianluca Petrachi, a informé l’agent de Chris Smalling qu’il augmenterait son offre de le signer de Manchester United à 18 millions d’euros – en plus des frais de prêt de 3 millions d’euros qu’ils ont déjà payés – pour rendre son prêt permanent (Corriere dello Sport)

Manchester United est favori pour débarquer le milieu de terrain chilien Arturo Vidal après que l’Inter n’a pas réussi à égaler l’offre de 20 millions d’euros des Red Devils pour l’homme de Barcelone (Sport)

Pep Guardiola est «fou» de recruter le défenseur de la Juventus Merih Demiral avec les champions de Premier League pour offrir 45 millions d’euros à la Vieille Dame pour le Turc (Sabah)

Tottenham, Arsenal et Manchester United tentent tous de recruter le défenseur central Samuel Umtiti de Barcelone après que le club espagnol a clairement indiqué qu’il était prêt à décharger le défenseur français pour un prix réduit de 45 millions d’euros (El Desmarque)

La Juventus est opposée à la signature de Tahith Chong de Manchester United car ils ne veulent pas mettre «une pression inutile» sur leur relation avec le club de Premier League alors qu’ils cherchent à monter une offre pour re-signer Paul Pogba (Calciomercato)

Arsenal a fixé le prix demandé de Granit Xhaka à 30 millions d’euros au milieu de l’intérêt pour l’international suisse du Hertha Berlin (BZ)

Le Real Madrid prépare une énorme offre de 70 millions d’euros à Naples pour le milieu de terrain Fabian Ruiz – mettant fin aux espoirs de Liverpool de signer l’Espagnol (Gazzetta dello Sport)

Mauro Icardi ne veut pas rejoindre le PSG dans un contrat permanent et a décidé de rejoindre la Juventus depuis l’Inter Milan cet été (La Repubblica)

Norwich a contacté l’Ajax pour un accord avec le défenseur Sven Botman, actuellement prêté au SC Heerenveen (De Telegraaf)

L’ancien gardien de Liverpool Pepe Reina est sur le point d’obtenir un déménagement à Aston Villa (Gazzetta dello Sport)

L’Ajax tente de ramener Matthijs de Ligt au club en prêt malgré le fait que le défenseur néerlandais de 20 ans ne déménage à la Juventus que pendant l’été (A Bola)

La Juventus et Barcelone sont en pourparlers sur un accord de swap qui verrait Federico Bernardeschi déménager au camp de Nou et Ivan Rakitic passer en Italie (Calciomercato)

L’Inter a déclaré à ses rivaux de Milan qu’ils pouvaient signer Matteo Politano – mais ne sont intéressés que par une vente directe de 25 millions d’euros, plutôt que par un prêt (Tuttosport)

Leganes et Grenade font partie des équipes qui cherchent à recruter le défenseur du Real Madrid Jesus Vallejo (Marca)

Patrick Cutrone a conclu un accord de 2,2 millions d’euros par an pour rejoindre la Fiorentina mais attend toujours que les Loups entament des discussions sur les frais de transfert avec La Liola (Corriere dello Sport)

Tottenham est fermement engagé dans la course à l’atterrissage de l’attaquant de l’AC Milan Krzysztof Piatek après la rupture des liens avec l’Aston Villa (divers)

Arsenal et Manchester United ont soumis des offres pour signer le Paris Saint-Germain et l’attaquant uruguayen Edinson Cavani (El Chiringuito)

Le vice-capitaine de Séville Daniel Carrico fait l’objet d’une offre d’une équipe de Super League chinoise sans nom ce mois-ci (ABC de Sevilla)

Mattia Caldara veut retourner dans l’ancien club de l’Atalanta après que l’AC Milan a clairement indiqué que le demi-centre peut partir (Gazzetta dello Sport)

Napoli a augmenté son offre pour le milieu de terrain du Celta Vigo Stanislav Lobotka à 21 millions d’euros (Sky Italia)

LA Galaxy espère obtenir la signature de l’attaquant Javier “Chicharito” Hernandez de Séville ce mois-ci (ESPN Deportes)

Manchester United aurait intensifié son intérêt pour la signature du défenseur de Hellas Verona, Marash Kumbulla (divers)

Bologne est prête à payer 13 millions d’euros d’avance et 6 millions d’euros de bonus à l’Atalanta pour l’attaquant Musa Barrow (Sky Italia)

Le milieu de terrain brésilien Fernandinho dit qu’il est sur le point d’activer des clauses dans son contrat de Manchester City qui déclencheraient automatiquement une prolongation de contrat (ESPN Brasil)

Benfica cherche un accord de 25 millions d’euros avec Sassuolo pour amener Gianluca Scamacca à Lisbonne (Calciomercato)

Chelsea a fait un grand pas vers la signature de Moussa Dembele après avoir convenu de conditions personnelles avec l’attaquant lyonnais (divers)

Le Real Betis espère conclure un accord pour signer l’international argentin Guido Rodriguez du club américain cette semaine (Marca)