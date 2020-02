Euro Paper Talk: Woodward a déclaré un prix énorme alors que la cible de l’attaquant n ° 1 décrit les souhaits de Man Utd; Arsenal veut un Néerlandais prolifique

Manchester United a appris que son objectif de l’attaquant n ° 1 veut faire le pas – mais cela aura un prix élevé, tandis qu’Arsenal pourchassera l’un des meilleurs attaquants de l’Eredivisie cette saison, selon l’Euro Paper Talk de lundi.

LYON PRÊT À VENDRE L’HOMME UTD CIBLE MOUSSA DEMBELE

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas aurait informé Ed Woodward que Moussa Dembele serait mis à disposition pour transfert cet été – mais son prix demandé s’élève désormais à 100 millions d’euros.

United est très présent sur le marché pour signer un nouvel avant-centre cet été et, ayant raté la bonne affaire de 19 millions d’euros qu’était Erling Haaland en janvier, sachez qu’ils devront maintenant creuser profondément pour signer l’homme vu comme le prochain sur leur souhait -liste en forme sur Dembele.

La position d’Aulas intervient après que l’équipe de Ligue 1 a rejeté une approche de Chelsea en janvier pour l’attaquant, et, sachant que l’équipe de Frank Lampard reviendra probablement pour lui, le supremo de Lyon a apparemment augmenté les enjeux.

S’adressant à L’Equipe, Aulas a déclaré à propos de Dembele et d’une autre de ses stars recherchées, Houssem Aouar: «Nous avons déjà un certain nombre d’offres pour nos joueurs pour l’été. Nous vendons les joueurs qui veulent partir là où ils veulent aller. »

Dembele est surveillé par United depuis environ un an maintenant, mais leur intérêt a été augmenté à la suite de la pénurie d’attaquants cette saison, de l’échec de l’atterrissage de Haaland et de la forme impressionnante de l’ancien attaquant du Celtic et de Fulham devant le but .

Dembele a marqué 20 buts en 38 matches avec l’équipe française cette saison et, compte tenu de son record de performances sur ces côtes, on prétend maintenant qu’il a été placé au sommet de la liste de souhaits de transfert d’Ole Gunnar Solskjaer.

De plus, le Daily Mail affirme maintenant que Dembele a informé Lyon qu’il était “désespéré” de déménager à United à la fin de la saison et que jouer à Old Trafford est la “destination de rêve” de l’attaquant.

ET LE RESTE

Arsenal et Newcastle United manifestent leur intérêt pour la signature de l’attaquant AZ Alkmaar Myron Boadu, qui a marqué 19 buts et 13 passes décisives dans toutes les compétitions cette saison (90 min)

Manchester United cherche un accord pour l’attaquant colombien de 15 ans Sebastian Girado, qui a joué pour l’équipe des moins de 16 ans de son pays (AS en Colombie)

L’Inter Milan n’a, à ce stade, aucun intérêt à faire du prêt d’Alexis Sanchez un accord permanent, mais retardera la confirmation de son sort jusqu’en avril. Le Chilien n’a disputé que 493 minutes de football de compétition pour le club jusqu’à présent cette saison, marquant un seul but (Calciomercato)

L’Inter Milan visera des accords pour une combinaison de Pierre-Emerick Aubameyang, Anthony Martial, Dries Mertens et Olivier Giroud cet été en cas de retour de Sanchez à Manchester United et de départ de Lautaro Martinez (Tuttosport)

Le PSG veut nommer le patron de la Lazio Simone Inzaghi comme successeur de Thomas Tuchel cet été et prévoit également de signer leurs hommes vedettes Adam Marusic et Sergej Milinkovic-Savic (Le 10 Sport)

Le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, est prêt à faire un pas pour l’attaquant de Naples Hirving Lozano cet été. Le Mexicain a connu des difficultés en Serie A depuis son départ du PSV, marquant seulement trois fois en 28 matches (Tuttomercatoweb)

La star de Manchester City, Kevin de Bruyne, pense que son équipe sera qualifiée d ‘«échecs» s’ils sont éliminés par le Real Madrid en Ligue des champions et compte tenu de leur interdiction imminente de deux ans de la compétition (AS)

L’Eintracht Frankfurt demandera 35 à 40 millions d’euros pour Ante Rebic cet été si l’AC Milan choisit de rendre sa signature de prêt permanente. La Fiorentina détient une clause de vente de 50% sur l’ailier croate (Gazzetta dello Sport)

Renato Sanches a révélé qu’il avait été “contraint” de se rendre à Swansea dans le cadre d’un mauvais prêt du Bayern Munich lors de la saison 2017/18 (L’Equipe)

La Juventus n’a aucun intérêt à signer Chris Smalling en raison de son âge (31 ans), laissant la voie libre à la Roma – tant qu’elle peut convenir d’une redevance – pour signer le défenseur de Manchester United (Calciomercato)

La Super League chinoise Jiangsu Suning avait accepté de signer Gareth Bale en août 2019 – uniquement pour le Real Madrid pour mettre fin à l’accord à la dernière minute (The National)

Manchester United émerge rapidement comme la seule option concrète pour Jadon Sancho cet été avec des facteurs variables rendant improbables les déménagements entre Liverpool et Chelsea (divers)

Manchester City et Barcelone ont été informés qu’ils devront payer 90 millions d’euros s’ils veulent faire signer le défenseur Milan Skriniar de l’Inter Milan cet été (Calciomercato)

Blaise Matuidi a annoncé que la Juventus avait décidé de déclencher l’option de prolonger son contrat d’une autre année au stade Allianz (Sport 24)

Barcelone est proche de la signature de l’arrière central espagnol Hugo Guillamon, âgé de 20 ans, de l’équipe de réserve de Valence (Sport)

L’entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel serait en pourparlers avec le Bayern Munich à propos d’un retour dans son Allemagne natale (90 min)

La Lazio, une équipe de Serie A, a émergé en tant que prétendants pour signer le meneur de jeu de Liverpool Adam Lallana cet été (divers)

Hakan Calhanoglu a déclaré à l’AC Milan qu’il voulait signer un nouvel accord – mais l’équipe de Serie A retardera tout pourparlers de renouvellement jusqu’à l’été quand elle saura si elle s’est qualifiée pour la Ligue des champions ou non (Calciomercato)

Le patron de la Roma, Paulo Fonseca, a clairement indiqué les intentions de son équipe de signer Chris Smalling et Henrikk Mkhitaryan sur des contrats permanents cet été (Sky Italia)

Le directeur technique de l’AC Milan, Paolo Maldini, affirme que l’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic a une clause de renouvellement automatique si les Italiens se qualifient pour la Ligue des champions (Gazzetta dello Sport)

Crystal Palace n’a pas réussi à ramener Alexander Sorloth au club en janvier – et ils pourraient maintenant manquer des millions après qu’un rapport a affirmé que le Real Madrid avait commencé à garder un œil sur l’attaquant norvégien (Asistanaliz)

Barcelone a confirmé que le défenseur Sergi Roberto manquerait jusqu’à un mois après avoir eu du mal à surmonter une blessure à la cuisse (divers)