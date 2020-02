Europa League, billets pour la finale à Gdansk en vente. Il y a aussi l’option flexi

En quelques heures, l’UEFA a mis en vente des billets pour la finale de la Ligue Europa prévue le 27 mai à Gdansk. Le Stadion Energa Gdansk a une capacité de 39 500 sièges et l’UEFA, à partir d’aujourd’hui jusqu’au 12 mars, vendra gratuitement environ 1/4 des coupons (10 000). Tous les fans, via le site Web de l’institution, pourront acheter ces billets sans limitation, avec des prix divisés en 4 tranches: 40 €, 65 €, 90 € et 130 €. À l’issue de cette première phase, l’UEFA attribuera 10 000 billets à chacun des 2 finalistes, tandis que le reste sera divisé et proposé à la vente après la phase de préemption.

Billets Flexi-Final – Pour ceux qui ne veulent pas prendre de risques, cette opportunité existe. L’UEFA a compris que l’intérêt est clairement lié aux équipes qui atteindront la finale. En pratique, chaque fan peut acheter le billet avec cette option (contre paiement d’un petit supplément) puis évaluer plus tard (quand les finalistes seront clairs) quoi faire. En cas d’annulation, le montant sera intégralement remboursé. Les billets Flexi-Final sont nouveaux dans les compétitions européennes de clubs, l’UEFA les proposant également pour l’Euro 2020.