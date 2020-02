Europa League: Gent est originaire d’Over à domicile, mais la Roma a la qualification en poche | Nos paris

Le 1-0 gagné au match aller est une hypothèque très forte déjà dans votre poche Fonseca: voici la réponse des analystes, à propos de Gent-Roma, prévue jeudi à la Ghelamco Arena. Le passage de la manche par les Giallorossi se fait à très basse altitude, 1,14, tandis que le revirement belge vaut 5,75. La Roma est également favorisée dans la prédiction sèche sur le match retour: le «2» à 90 ‘est à 2,20, la victoire de Gand est jouée à 3,05, le tirage au sort qui qualifierait la Roma est donné à 3,60. Quant au résultat exact, le pari est 12 fois le 1-0 ce qui entraînerait le défi du temps supplémentaire. Le 0-0 est à 14, un autre 1-0 jaune et rouge à 10,00. Gent en Europa League, cependant, a habitué ses fans à marquer des buts: à partir des préliminaires, il a marqué 18 en six matchs, en concédant neuf, avec un bilan de cinq victoires et un nul. Pour cette raison, un autre Over est proposé, proposé à 1,65.